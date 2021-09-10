О разработке атомной бомбы: Кристофер Нолан снимет новый фильм
Источник:Deadline
Знаменитый режиссер Кристофер Нолан готовит новинку для своих поклонников. Он снимет новый фильм об "отце атомной бомбы" Роберте Оппенгеймере.
Новый фильм Нолана
Английский кинорежиссер и сценарист Кристофер Нолан ведет переговоры с кинокомпаниями относительно своего нового проекта. Он разрабатывает ленту о периоде 40-х годов 20 века.
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Новый фильм режиссера будет касаться переломного момента Второй мировой войны – разработки атомной бомбы физиком-теоретиком Робертом Оппенгеймером в рамках Манхэттенского проекта.
Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing
Другие подробности нового проекта Кристофера Нолана неизвестны. В сети поговаривают, что главного героя в фильме может сыграть Киллиан Мерфи. Актер уже работал с режиссером – в лентах о Бэтмене, а также "Дюнкерк" и "Начало".
Кристофер Нолан ищет другие варианты киностудий
- Сценарий нового фильма режиссера читают уже несколько крупных студий и ведут переговоры с Ноланом. Все это несмотря на то, что последние его фильмы снимала только Warner Bros.
- Вероятной причиной является то, что в прошлом году у Кристофера Нолана был конфликт с компанией.
- Из-за пандемии Warner Bros. самостоятельно приняла решение презентовать ленты как в кинотеатрах, так и на стриминговой платформе HBO Max.
- Режиссер раскритиковал такой эксперимент студии. Он заявил, что это неактуально, ведь люди все равно вернутся в кинотеатры.
- "Это не очень рациональное деловое решение, как и способ, каким это сделали – они не сообщили ни одному из режиссеров или никаким звездам кино, которые принимали участие в этих проектах на 2021 год..." – заметил Нолан.