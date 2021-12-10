Драма режиссера Марины Эр Горбач, созданная при поддержке Госкино Украины, станет первой в истории украинской игровой лентой в международной конкурсной программе World Cinema Dramatic Competition главного фестиваля независимого кино в США. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Сценарий и режиссерская работа Марины Эр Горбач – значимая и эмпатийная ода человеческой стойкости. Клондайк эмоционально и глубоко очерчивает неопределенность жизни семьи в зоне боевых действий. Камера рассказывает об ущербе, нанесенном их дому, с пронзительным признанием того, что их жизни также были навсегда изменены,

– комментируют отбор фильма в фестивальную программу кураторы "Санденса".

"Клондайк": международное признание

Клондайк – новый фильм режиссера Марины Эр Горбач, созданный в копродукции с Турцией. В мае 2021 года лента стала одним из двух проектов, которые поддержало Министерство культуры и туризма Республики Турция в категории международной копродукции. В Украине проект фильма стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 миллионов 768 тысяч гривен.

В 2020 году кинопроект "Клондайка" победил на международном конкурсе сценариев 12 Puntо медиахолдинга TRT, который гарантировал телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. Также фильм получил приз индустриальной секции Antalya Film Forum. В ноябре "Клондайк" был представлен в секции Work in Progress cocoWIP 2021 кинофестиваля в Котбусе (Германия).

Важно. Кинофестиваль "Санденс" состоится в Парк-Сити, США, 20 января 2022 года и пройдет в гибридном формате. 9 декабря была объявлена ​​часть фестивальной программы: в секцию World Cinema Dramatic Competition вместе с "Клондайком" вошли еще 9 фильмов со всего мира.

Постер фильма / Фото пресс-службы фильма

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"Клондайк": сюжет

Фильм рассказывает о местной семье, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.

Главные роли в фильме исполнили:

Оксана Черкашина ("Плохие дороги");

Сергей Шадрин ("Черный ворон");

Олег Щербина ("Черкассы").

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Оператором и сопродюсером "Клондайка" выступил Святослав Булаковский, основатель украинской кинокомпании Kedr Film. Копродюсер фильма – Мехмет Багадир Эр и его продюсерская компания Protim V.P.

Для меня эта картина – "ракета" против страха военной агрессии со стороны России, прежде всего, для самой себя. "Клондайк" появился на пересечении бессилия остановить войну и глубокого уважения и благодарности тем, кто отстаивает Украину. И еще это мечта о мире в Украине,

– объясняет замысел фильма Марина.

Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы фильма

Справка. Марина Эр Горбач – украинская продюсер, сценарист, режиссер и член европейской киноакадемии. Выпускница Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, мастерской Н. И. Мерзликина, а также Школы режиссерского мастерства Анджея Вайды. Клондайк – четвертая полнометражная работа Марины.