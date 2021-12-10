Драма режисерки Марини Ер Горбач, створена за підтримки Держкіно України, стане першою в історії українською ігровою стрічкою в міжнародній конкурсній програмі World Cinema Dramatic Competition головного фестивалю незалежного кіно у США. Про це нам повідомила пресслужба фільму.

Читайте також Найкращі комедії про пригоди у Лас-Вегасі і не тільки: добірка для вихідних із друзями

Сценарій та режисерська робота Марини Ер Горбач – це значуща та емпатійна ода людській стійкості. "Клондайк" емоційно та глибоко окреслює невизначеність життя родини в зоні бойових дій. Камера розповідає про збитки, завдані їх оселі, з пронизливим визнанням того, що їхні життя також були назавжди змінені,

– коментують відбір стрічки до фестивальної програми куратори "Санденсу".

"Клондайк": міжнародне визнання

"Клондайк" – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений у копродукції з Туреччиною. У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.

У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Puntо медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).

Важливо. Кінофестиваль "Санденс" відбудеться у Парк-Сіті, США, 20 січня 2022 року та пройде у гібридному форматі. 9 грудня було оголошено частину фестивальної програми: до секції World Cinema Dramatic Competition разом із "Клондайком" увійшли ще 9 фільмів з усього світу.



Постер до фільму / Фото пресслужби фільму

Складно знайти цікавий фільм/серіал? Натомість проведіть вечір не менш захопливо зі SlotoKing. Це надійне онлайн-казино має десятки ігор, завдяки яким кожен гравець поринає в особливу атмосферу та отримує максимум задоволення від гри.

"Клондайк": сюжет

Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Головні ролі у фільмі виконали:

Оксана Черкашина ("Погані дороги");

Сергій Шадрін ("Чорний ворон");

Олег Щербина ("Черкаси").

Читайте ще "‎‎Я, "Побєда" і Берлін": MONATIK презентував кавер-версію пісні "Старі фотографії"

Оператором та співпродюсером "Клондайку" виступив Святослав Булаковський, засновник української кінокомпанії Kedr Film. Копродюсер стрічки – Мехмет Баґадир Ер та його продюсерська компанія Protim V.P.

Для мене ця картина – "ракета" проти страху військової агресії з боку Росії перш за все для самої себе. "Клондайк" з’явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги й вдячності тим, хто відстоює Україну. І ще це мрія про мир в Україні,

– пояснює задум фільму Марина.



Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби фільму

Довідка. Марина Ер Горбач – українська продюсерка, сценаристка, режисерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди. "Клондайк" – четверта повнометражна робота Марини.