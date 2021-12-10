Драма режисерки Марини Ер Горбач, створена за підтримки Держкіно України, стане першою в історії українською ігровою стрічкою в міжнародній конкурсній програмі World Cinema Dramatic Competition головного фестивалю незалежного кіно у США. Про це нам повідомила пресслужба фільму.
Читайте також Найкращі комедії про пригоди у Лас-Вегасі і не тільки: добірка для вихідних із друзями
Сценарій та режисерська робота Марини Ер Горбач – це значуща та емпатійна ода людській стійкості. "Клондайк" емоційно та глибоко окреслює невизначеність життя родини в зоні бойових дій. Камера розповідає про збитки, завдані їх оселі, з пронизливим визнанням того, що їхні життя також були назавжди змінені,
– коментують відбір стрічки до фестивальної програми куратори "Санденсу".
"Клондайк": міжнародне визнання
"Клондайк" – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений у копродукції з Туреччиною. У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.
У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Puntо медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).
Постер до фільму / Фото пресслужби фільму
"Клондайк": сюжет
Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.
Головні ролі у фільмі виконали:
- Оксана Черкашина ("Погані дороги");
- Сергій Шадрін ("Чорний ворон");
- Олег Щербина ("Черкаси").
Читайте ще "Я, "Побєда" і Берлін": MONATIK презентував кавер-версію пісні "Старі фотографії"
Оператором та співпродюсером "Клондайку" виступив Святослав Булаковський, засновник української кінокомпанії Kedr Film. Копродюсер стрічки – Мехмет Баґадир Ер та його продюсерська компанія Protim V.P.
Для мене ця картина – "ракета" проти страху військової агресії з боку Росії перш за все для самої себе. "Клондайк" з’явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги й вдячності тим, хто відстоює Україну. І ще це мрія про мир в Україні,
– пояснює задум фільму Марина.
Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби фільму