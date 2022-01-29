В этом году фестиваль проходил в онлайн-формате, а победителей конкурсных программ объявили 28 января.

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Награда фильма "Клондайк"

Режиссером ленты является Марина Эр Горбач. Кинокартина получила награду за лучшую режиссуру в конкурсе международных игровых фильмов.

Смущающее кино, тщательно оформленное, изысканно построенное и прекрасно выполненное. Это фильм о выборе, который мы делаем во времена, когда мир разрывает на куски,

– прокомментировало режиссуру жюри конкурса.

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В фильме "Клондайк" рассказывают о событиях войны на Востоке Украины и сбитом террористами рейсе МН17. Местная семья оказывается в эпицентре событий авиакатастрофы, которая произошла 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Главные герои – Ирка и Толик ожидают рождения первенца, когда война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Будущая мама отказывается покидать дом даже после того, когда вооруженные группировки захватывают ее село.

"Тема международной авиакатастрофы МН17 – повод привлечь внимание к жизни людей во время войны в Украине. Эта престижная кинонаграда означает, что нам удалось перенести зрителей по ту сторону экранов их ленты новостей. Я воспринимаю эту победу как маленькую каплю в многолетней борьбе Украины", – прокомментировала Марина Эр Горбач.

Отметим, в украинском прокате ленту планируют показать в 2022 году.

Награда фильма "Будинок зі скалок"

"Будинок зі скалок" получил приз за лучшую режиссуру в категории международных документальных фильмов. Режиссер ленты – Симон Леренг Вильмонт.

В этом фильме также рассказывается о войне на Донбассе, которая причиняет невыразимую боль семьям, которые живут вблизи фронта. Небольшая группа социальных работников неустанно работает в детском доме, создает безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают судьбу ребенка и его семьи.