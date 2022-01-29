Цього року фестиваль проходив в онлайн-форматі, а переможців конкурсних програм оголосили 28 січня.

Зверніть увагу Український відвертий серіал "Зломовчання" з Мішиною покажуть на Берлінському кінофестивалі

Нагорода фільму "Клондайк"

Режисеркою стрічки є Марина Ер Горбач. Кінокартина отримала нагороду за найкращу режисуру в конкурсі міжнародних ігрових фільмів.

Бентежне кіно, ретельно оформлене, вишукано побудоване і прекрасно виконане. Це фільм про вибір, який ми робимо у часи, коли світ розриває на шматки,

– прокоментувало режисуру журі конкурсу.

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У фільмі "Клондайк" розповідають про події війни на Сході України та збитий терористами рейс МН17. Місцева родина опиняється в епіцентрі подій авіакатастрофи, яка трапилася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої – Ірка і Толік очікують на народження первістка, коли війна жорстоко вривається в їхнє життя разом з уламками збитого боїнга. Майбутня мама відмовляється покидати дім навіть після того, коли озброєні угрупування захоплюють її село.

"Тема міжнародної авіакатастрофи МН17 – привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні. Ця престижна кінонагорода означає, що нам вдалось перенести глядачів по той бік екранів їх стрічки новин. Я сприймаю цю перемогу як маленьку краплину в багатолітній боротьбі України", – прокоментувала Марина Ер Горбач.

Зауважимо, в українському прокаті стрічку планують показати у 2022 році.

Нагорода фільму "Будинок зі скалок"

"Будинок зі скалок" отримав приз за найкращу режисуру в категорії міжнародних документальних фільмів. Режисер стрічки – Сімон Леренг Вільмонт.