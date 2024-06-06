В то же время компании предоставили рекомендации для улучшения ситуации. В целом они касаются финансово-хозяйственной деятельности киностудии.

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Стало известно, что в течение последних пяти лет компания потеряла большое количество дохода, а все из-за действий руководства. Более того, расходы киностудии превысили 400 миллионов гривен.

К тому же компания рискует потерять земельные участки в Одессе площадью 6,62 га, стоимость которых составляет более 61 миллиона гривен.

Также стоимость активов киностудии снизилась почти на 200 миллионов гривен. Дело в том, что компания не провела переоценку стоимости имущества, которое ей принадлежит.

Аудиторская служба отметила, что большинство проблем киностудии связаны с доходами от авторских прав на свою продукцию. Так, компания потеряла почти 13 миллионов гривен.

В то же время студия может понести еще большие убытки, а именно на сумму – 40 миллионов гривен. Это может произойти из-за небольшого количества доходов от роялти.

Что известно об "Одесской киностудии"