Водночас компанії надали рекомендації для покращення ситуації. Загалом вони стосуються фінансово-господарської діяльності кіностудії.

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Стало відомо, що протягом останніх п'яти років компанія втратила велику кількість доходу, а все через дії керівництва. Ба більше, витрати кіностудії перевищили 400 мільйонів гривень.

До того ж компанія ризикує втратити земельні ділянки в Одесі площею 6,62 га, вартість яких складає більше 61 мільйона гривень.

Також вартість активів кіностудії знизилася майже на 200 мільйонів гривень. Річ у тім, що компанія не провела переоцінку вартості майна, яке їй належить.

Аудиторська служба зазначила, що більшість проблем кіностудії пов'язані з доходами від авторських прав на свою продукцію. Так, компанія втратила майже 13 мільйонів гривень.

Водночас студія може зазнати ще більших збитків, а саме на суму – 40 мільйонів гривень. Це може статися через невелику кількість доходів від роялті.

Що відомо про "Одеську кіностудію"