Актрисы Ирина Каптелова и Анастасия Седикова снялись в китайском сериале "Один корабль, один мир" (Hai Yang Zhi Cheng). Проект с украинками настолько понравился зрителям, что занял 2 место по популярности в Китае.

Сериал "Один корабль, один мир" презентовали 23 марта 2021 года. Всего за неделю китайскую ленту посмотрели почти 200 миллионов раз, что и вывело ее в рейтинг самых популярных сериалов в Китае. Не меньший успех получил хэштег о запуске проекта.

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Комедийно-драматический сериал рассказывает о круизный корабль "Квантум моря". Судно объединяет судьбы 6 тысяч туристов и членов экипажа, переживают свои собственные драмы на борту, радости и горя, а также борьбу за собственные выгоды.

"Один корабль, один мир": смотрите трейлер

"Один корабль, один мир": актеры

В "Один корабль, один мир" Ирина Каптелова сыграла капитана корабля Хэтэуэй. В то же время Анастасия Седикова перевоплотилась в Наталью Росляковую.

Обе украинские актрисы не первый раз играют в зарубежных проектах. Так, Ирина Каптелова стала первой иностранкой, которая получила главную роль в фильме "Моя Наташа" китайского производства. Именно эта лента принесла красавицы бешеную популярность в Китае.



Ирина Коптельова в фильме "Моя Наташа" / Фото КиноТеатр