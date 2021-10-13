Официально: "Игра в кальмара" – самый популярный сериал на Netflix за всю историю сервиса
13 октября 2021 , 11:32Читати новину українською
Источник:24 канал
В своем твиттере Netflix официально сообщил, что ленту посмотрели 111 миллионов фанатов. Таких показателей картина достигла через 27 дней после премьеры, которая состоялась 17 сентября 2021 года.
Сегодня сериал "Игра в кальмара" является самым успешным запуском на Netflix за всю историю сервиса. Ранее рекорд принадлежал первому сезону "Бриджертонов", который посмотрели 82 миллиона аккаунтов.
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Интересные факты о сериале "Игра в кальмара"
- Сценарист и режиссер Хван Дон-Хёк 12 лет искал спонсора для ленты, а за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар";
- В центре сюжета группа из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в шести смертельных играх. Победитель – один, который получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов), остальные – умрут;
- Сериал "Игра в кальмара" поднимает темы глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества;
- Пока неизвестно, будет ли второй сезон, но есть большая вероятность. Однако, Хван Дон-Хёк дал интервью изданию The Times и рассказал, что хоть второй сезон ленты еще не утвержден, но он видит главным героем Фронтмена – ответственного за игры на выживание. Также режиссер хочет более подробно рассказать о полиции Кореи и ее роли в обществе;
- Южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал в суд на Netflix, который должен оплатить расходы, связанные с увеличением трафика данных и проведением технического обслуживания из-за популярности (трафик увеличился в 24 раза).
- Сегодня в сети есть десятки мемов: о депрессии после 30, леденцах дальгона, из которых участники вырезали фигуры в одном из конкурсов, и тому подобное.
"Игра в кальмара" 2021: смотрите трейлер сериала