Оккупанты обстреляли дом на Киевщине, где снимали "Сватов": видео и реакция сети

14 апреля 2022 , 10:38
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Российские войска во время обстрелов в Бучачском районе попали в знаменитый дом в селе Горенка, где снимали скандальный сериал "Сваты".

Фанаты в сети делятся снимками до и после прихода "русского мира". В дом Валюхи и Ивана Будько попали ракеты, разрушившие двор, передает 24 канал. 

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Россияне обстреляли дом, где снимали "Сватов"

В ролике можно увидеть, как вражеские ракеты разрушили двор, забор, детскую площадку.

Дом из сериала "Сваты" до и после прихода российских оккупантов: смотрите видео 

 

Заметим, что в 2019 году дом пережил сильный пожар, после чего его отреставрировали.

Как отреагировала сеть

  • "Сваты" любят смотреть в РФ. Теперь это здание пострадало после прихода "русского мира" в Горенку. В общем, когда будут снимать следующий сезон, нужно именно в этих декорациях. Чтобы ребенок увидел, к чему привел их приход", – прокомментировал ролик Борислав Береза;
  • "А что не так? В этом сериале прославляли "русский мир", пропагандировали ностальгию по союзу и величали русских людей!".

Что известно о скандале со Сватами

  • В ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру, звезде украинского комедийного сериала "Сваты" Федору Добронравову на 3 года. Это произошло из-за скандальных цитат актера;
  • В Украине официально запретили показ сериала "Сваты", в котором снимался актер Федор Добронравов, который попал в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности;
  • Зеленский сделал эмоциональное обращение в СБУ, в котором раскритиковал возможный запрет сериала на территории Украины;
  • В январе 2019 года "1+1" подал в суд из-за запрета и выиграл дело – сериал "Сваты" разрешили показывать на телевидении;
  • В июне 2019 года Федора Добронравова исключили из черного списка;
  • В октябре 2019 года Ахтем Сеитаблаев резко прокомментировал показ сериала "Сваты" с Добронравовым и отметил, что таким образом он поддерживает оккупацию Крыма;
  • В январе 2020 года Добронравову разрешили въезд в Украину;
  • В июне 2020 года Ткаченко выступил против запрета на показ фильмов российских пропагандистов;
  • В июле этого года появилась информация, что сериал "Сваты" снова покажут в Украине на русском языке. Однако, такое решение вызвало скандал в сети и возмутило многих;
  • Впоследствии стало известно, что сериал перевели на украинский язык. На телевидении показали первые серии "Сватов" на украинском. На сайте телеканала "1+1", в эфире которого выходят украиноязычные "Сваты", зрители оставили десятки возмутительных реакций. Ни один из комментаторов не оценил переход сериала на украинский язык.
Автор: Наталія Гулій