Перфоманс в поддержку украинцев в Лондоне имел целью привлечь большее внимание к трагическим событиям в Украине. В частности, к зверствам россиян, которые они совершили в Буче, Ирпене, Гостомеле, Мариуполе и других городах.

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Ирина Сопонару присоединилась к акции в поддержку Украины в Лондоне

Актриса "Женского квартала" и участница "Лиги Смеха" поблагодарила всех, кто пришел вместе с ней и поддержал Украину.

Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться. Мы очень волнуемся за оставшихся и пытаемся помочь, как можем и чем можем,

– написала звезда.

"Наши сердца разбиты за тех, кто ушел из жизни, но мы должны бороться с врагом, чтобы их жертва не была напрасной. Мы объединили весь мир! Мы достойны! Мы смелы! Мы Украинцы! Слава Украине!", – дополнила она.