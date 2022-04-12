Перфоманс на підтримку українців в Лондоні мав на меті привернути більшу увагу до трагічних подій в Україні. Зокрема, до звірств росіян, які вони вчинили в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Маріуполі та інших містах.

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Ірина Сопонару долучилася до акції в підтримку України у Лондоні

Акторка "Жіночого кварталу" та учасниця "Ліги Сміху" подякувала усім, хто прийшов разом із нею і підтримав Україну.

Ми вимушено поїхали з дому, але нас всіх об‘єднує бажання повернутися. Ми дуже хвилюємося за тих, хто залишився і намагаємося допомогти, як можемо і чим можемо,

– написала зірка.

"Наші серця розбиті за тих, хто пішов з життя, але ми маємо боротися з ворогом, щоб їхня жертва не була марною. Ми об‘єднали весь світ! Ми гідні! Ми сміливі! Ми Українці! Слава Україні️!", – доповнила вона.

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