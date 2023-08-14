Все думали, что она в Одессе: скандальная Оксана Байрак сбежала в Россию

Украинская телеведущая и кинорежиссёрка Оксана Байрак даже после полномасштабного вторжения продолжила защищать Россию, а в войне обвинила Украину. К тому же она считает, что россияне украинцам "братский народ".

До этого украинцы думали, что одиозная артистка проживает в Одессе. Однако журналистка Алина Доротюк обнародовала скриншоты из инстаграма Байрак, на которых видно, что она находится в Санкт-Петербурге.

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Оксана Байрак сбежала в Россию

В 2022 году Байрак назвала "крысами" украинских артистов, выехавших из страны во время войны. А сама вроде бы гордилась тем, что остается в Одессе.

Однако, судя по фотографиям, режиссер сейчас проживает в России и увлекается российскими городами. "Питер-Ленинград. Любовь и увлечения мои. Самый красивый и устойчивый город во Вселенной", – подписала свои фото Байрак.

Оксана Байрак в России / Скриншоты из телеграма Алины Доротюк

Бегство режиссера в Россию не вызывает удивления. Байрак всегда открыто выражала свою любовь к Кремлю и России. Еще в 2004 году она впервые высказалась против Майдана, в 2006 году баллотировалась в Верховную Раду от "Партии Путинской политики", а в 2014 году осудила "Евромайдан". После этого она не раз выступала против процесса декоммунизации и дерусификации.

Что об одиозной Байрак говорили украинские звезды

Как известно, со скандальной Оксаной Байрак работало немало украинских артистов, среди них Григорий Бакланов, Анна Сагайдачная, Екатерина Тышкевич и другие.

В разговоре с 24 Каналом, Григорий Бакланов заметил, что никогда не говорил с Байраком на тему политики. Анна Сагайдачна говорила, что о политических взглядах Байрак узнала от посторонних людей. Совместные знакомые начали рассказывать Сагайдачной, что в частных разговорах Байрак утверждала, что "не все так однозначно": "Там были прямо споры о Донбассе. Она не уверена, что Россия бомбит и бомбила Донбасс с 2014 года". Екатерина Тишкевич рассказала, что одиозная Байрак ранее заявляла, что вышла бы замуж за Путина

Украинская звезда Римма Зюбина, которая была подругой Оксаны Байрак до 2014 года, считает, что фанатка Путина никогда не скрывала своей антиукраинской позиции. Также звезда сказала, что знает актеров, которые сотрудничали с ней на съемочной площадке до полномасштабного вторжения, но удивлена, что только сейчас они говорят о ее позиции.

Римма считает это лицемерием: "Когда вы шли на съемочную площадку, вы уже знали позицию Оксаны Байрак. Вы знали, что она снимает в главных ролях российских актеров. Очень многие актеры вдруг начали писать, выставлять фотографии. Когда вы шли туда и получали деньги, у вас была одна позиция. В таком случае напишите: "Я во время съемок у Оксаны Байрак получила 10 тысяч долларов. Все эти деньги я перечисляю переселенцам или на ВСУ".