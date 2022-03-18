Оксароносный Хавьер Бардем поддержал Украину на митинге у посольства России в Испании

В твиттере Министерства культуры и информационной политики Украины появилось видео, где известный голливудский и европейский актер Хавьер Бардем принимает участие в митинге, поддерживая Украину у посольства страны оккупанта.

Как сообщает 24 канал, испанский актер Хавьер Бардем, мужчина несравненной Пенелопы Крус пришел на митинг у российского посольства в Мадриде. Обладатель Оскара присоединился к знаменитостям, которые поддержали Украину и осуждают российскую военную агрессию. Не пропустите Вы просили, мы сделали, – Netflix вернул сериал "Слуга народа" с Зеленским на стриминг

Хавьер присоединился к митингу и дал комментарий для СМИ, который опубликовали в твиттере Министерства культуры и информационной политики Украины.

Я сейчас здесь, чтобы продемонстрировать свое осуждение воинственных действий Российской Федерации против Украины,

– сказал Хавьер.

Напомним, что супруга Бардема номинантка на Оскар-2022 Пенелопа Крус также недавно поддержала Украину.