Заметно трогательная Крус поблагодарила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре за признание и посвятила награду Альмодовару. Вместе с тем Крус вспомнила и об Украине, где идет ужасная война.

Не пропустите Камбербетч развернул флаг Украины на престижной кинопремии в Санта-Барбаре

После получения награды актриса подчеркнула, что чувствует себя обязанной обратить внимание на ужасное положение женщин во всем мире, особенно в Украине, где с 24 февраля идет страшная война из-за российского вторжения.

Я понимаю тех женщин, которые боятся потерять ребенка, то, что они любят больше всего. И сколько женщин на свете сталкиваются с огромными испытаниями и ужасами. Сегодня мое сердце и мысли обращаются к женщинам Украины и всем тем детям и мужчинам, и всем тем, кто страдает от этой ужасной ситуации,

– сказала Крус.

Стоит отметить, что деньги, собранные благодаря Международному кинофестивалю в Санта-Барбаре и связанным с ним мероприятиям – жизненно важны для сообщества, обеспечивая прямую поддержку множеству бесплатных программ.

В этом году фестиваль объединился с Direct Relief, чтобы помочь Украине. Собрание уже превысило 86 тысяч долларов еще за несколько дней до начала фестиваля. Сбор денег на поддержку людей, пострадавших в результате военной агрессии России против Украины, продолжается.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!