Помітно зворушена Крус подякувала Міжнародному кінофестивалю в Санта-Барбарі за визнання та присвятила нагороду Альмодовару. Разом з тим Крус згадала і про Україну, де триває жахлива війна.

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Після отримання нагороди акторка наголосила, що відчуває себе зобов'язаною звернути увагу на жахливе становище жінок у всьому світі, а особливо в Україні, де з 24 лютого точиться страшна війна через російське вторгнення.

Я розумію тих жінок, які бояться втратити дитину, те, що вони люблять понад усе. І скільки жінок у світі стикаються з величезними випробуваннями та жахами. Сьогодні моє серце й думки звертаються до жінок України та всіх тих дітей і чоловіків, і всіх тих, хто потерпає від цієї жахливої ​​ситуації,

– сказала Крус.

Варто зазначити, що гроші зібрані завдяки Міжнародному кінофестивалю в Санта-Барбарі та пов'язаним з ним заходам, мають життєво важливе значення для спільноти, забезпечуючи пряму підтримку безлічі безкоштовних програм.

Цьогоріч фестиваль об'єднався з Direct Relief, щоб надати допомогу Україні. Збори вже перевищили 86 тисяч доларів ще за кілька днів до початку фестивалю. Збір грошей на пібтримку людей, що постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України досі продовжується.

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