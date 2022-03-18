Як повідомляє 24 канал, іспанський актор Хав'єр Бардем, чоловік незрівнянної Пенелопи Крус прийшов на мітинг біля російського посольства у Мадриді. Володар Оскара приєднався до знаменитостей, які підтримали Україну та засуджують російську військову агресію. Не пропустіть Ви просили, ми зробили, – Netflix повернув серіал "Слуга народу" із Зеленським на стримінг

Хав'єр приєднався до мітингу і дав коментар для ЗМІ, який опублікували у твітері Міністерства культури та інформаційної політики України.

Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження войовничих дій Російської Федерації проти України,

– сказав Хав'єр.

Нагадаємо, що дружина Бардема номінантка на Оскар-2022 Пенелопа Крус також нещодавно підтримала Україну.