Современные спектакли заставляют задуматься,– интервью с актером театра имени Марии Заньковецкой

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"Сейчас в театре ставят спектакли, которые заставляют людей задуматься. И это очень важно", – говорит актер Национального театра имени Марии Заньковецкой Олег Пригода. Война, новости, потери – это все стало частью не только нашей реальности, но и театра, который уже никогда не будет таким, как раньше.

Театр может налаживать эмоциональный контакт между теми, кто воюет, и теми, кто ждет. Это пространство, где фронт и тыл могут встретиться в одной истории. Театр становится рупором, который говорит за молчаливых. Театр живет и творится – это доказательство того, что мы боремся не только за территорию, но и за душу нации.

В рамках проекта "Интервью24" мы встретились с Олегом за чашкой ароматного кофе в центре Львова. Говорили о месте театра в 2025 году, а также узнали тонкости актерской профессии как на сцене, так и на съемочной площадке.

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Блиц

Сцена или съемочная площадка?

Сцена. Театр – это как семья, с которой ты видишься каждый день. С ними можешь ссориться, мириться, любить. Они знают тебя таким, каким ты есть. А на съемочной площадке ты строишь отношения на месяц, два. Рано или поздно это закончится.

Любимая роль, которую хотелось бы сыграть еще раз?

Сейчас любимой является моя первая роль – в спектакле "Червона рута". На самом деле там я имею три роли, три персонажа, три эпизода.



Олег Пригода в спектакле "Червона рута" / Фото из личного архива актера

Репетиции утром или вечером?

Большинство репетиций актеры проводят утром, в 11:00. И это хорошо, потому что ты успеваешь подготовить свое тело, размяться.

Какой спектакль посоветуете тем, кто еще никогда не был в театре?

Сейчас "Червону руту" Максима Голенко. Не потому, что она нашумела, а потому, что там есть много разных тем, которые цепляют людей сегодня: отношения, любовь, страдания, мечты, фантазии. А также "Землю" Давида Петросяна. Этот спектакль точно наполнит вас. Вы не будете психологически нагружены, но еще долго не сможете его забыть.

Сейчас в театре ставят спектакли, которые заставляют людей задуматься. И это очень важно.



Актеры театра Марии Заньковецкой / Фото из личного архива Олега Пригоды

Три слова, которыми вы бы описали свою жизнь в театре.

Любовь. Отношения. Уважение. Уважение и к себе, и к другим людям.

Трансформация театра во время войны и его значение для общества

Что для вас значит быть актером сегодня – во время войны и большой ответственности?

Жить эту жизнь, которая есть в театре. Ты можешь переключиться, помечтать, пофантазировать. Твой персонаж может быть совсем другим, чем ты. Для меня театр сегодня – это про жизнь. Он заставляет человека и смеяться, и плакать. Конечно, есть разные спектакли: и качественные, и не очень. Раньше также были спектакли, которые цепляли, а какие-то – нет. Но мне очень нравится, что сейчас большинство спектаклей со смыслом. Даже комедия тоже должна быть со смыслом. Люди покупают билеты, чтобы получить эмоцию, энергию. Они идут в театр за этим.

Я не могу сказать, что "Червона рута" – это комедийный или трагический спектакль. Там есть все. Она тебя держит, выстраивает. Когда смотришь этот спектакль, в голове возникает много разных мыслей. Есть целый спектр эмоций. Это история о жизни нашего легендарного Владимира Ивасюка, которая позволяет молодежи узнать его еще больше, а старшему поколению – окунуться в молодость.

Ранее мы общались с актерами мюзикла "Червона рута" и побывали за кулисами. Нам удалось не только увидеть, как артисты готовятся к очередному выходу на сцену, но и пообщаться о важности таких театральных работ для современной Украины.

Так же со спектаклями "Сирано де Бержерак", "Землей", "Чумой" и многими другими. Современный театр – это театр слова. Важно понимать, что хорошо сделанные спектакли живут не день, не месяц, не два. Они живут годы. И это ценно.



Олег Пригода в спектакле "Чума" / Фото из личного архива актера

Лично мне кажется, что во время войны театр имеет больше терапевтическую функцию, чем культурно-просветительскую. Согласны ли вы с таким мнением?

Да, безусловно. И я очень рад, что в театр ходят молодые люди, подростки. Что они увлекаются, переживают, вовлечены в это. Возможно, они не пережили еще определенные события, которые показаны в спектаклях, но точно возьмут что-то для себя. И это самое важное.

На одном из спектаклей "Червона рута" присутствовала 16-летняя девочка. Она так плакала, что не могла остановиться. Сказала: "Я увидела жизнь". Конечно, театр не заменит психолога, не закроет какие-то внутренние потребности. Но когда мы смотрим спектакль, возникают какие-то эмоции, мысли, которые трансформируются в нашу жизнь. И это очень хорошо, ведь в таком случае мы не только поддерживаем свое, но и обогащаемся культурно.



Актеры театра Марии Заньковецкой / Фото из личного архива Олега Пригоды

Конечно, сейчас театр, как и когда-то, дорогой. Но я очень рад, что люди находят средства и приходят. Идут и не жалеют, что потратили свое время, деньги. Каждого человека формирует общество, в котором он находится. Нас формируют люди.

Когда мы ходим в театр не раз-два в год, а чаще, начинает формироваться личность. Когда общаемся с людьми, которые рассказывают о вышитой одежде, украинские традиции и т.д., – начинаем в это влюбляться. И это прекрасно! Театр – это новое дыхание, новые эмоции. Кинотеатр никогда не даст вам той энергии, которая идет со сцены театра. То, что человек увидел в театре, не отпускает его еще долго. Театр не просто лечит, он формирует.

Это энергия, которой нам так не хватает. Сейчас многие люди отказались от шумных вечеринок, танцев. И это естественно. Даже любые празднования уже не такие, какими были раньше. И мы должны понимать, что так, как раньше, уже не будет.

Поэтому театр стал таким популярным именно сейчас?

Да. Потому что новый театр – это место соприкосновения, место встречи. Туда можно красиво одеться, выгулять новое платье, пиджак, просто отдохнуть. Человек, который сейчас имеет ценности сознательного украинца, не пойдет на дискотеку или в ночной клуб. И его окружение этого не сделает. А поход в театр – это повод собраться вместе, пообщаться.

Актерские хитрости, которые помогают достичь успеха

Судя по тому, что вы рассказываете, сейчас театр является терапией не только для зрителей, но и для актеров. В то же время в любом случае вы должны выходить на сцену, оставив все личные проблемы за кулисами. Есть ли какие-то маленькие хитрости на сцене? Например, как не забыть текст или что делать, если таки забыл?

Расскажу одну историю. Помню, как произошел форс-мажор – заболел один из главных актеров. Надо было срочно его заменить. Спектакль уже завтра, все билеты проданы. За одну ночь мне пришлось выучить 15 страниц текста и 3 песни с оркестром. С 16:00 до 5:00 я учил это.

Сначала ходил по парку, вслух читал, наматывал круги. Мне было безразлично, что подумают люди. Потом ночью просил коллегу, чтобы он мне присылал свои реплики, а я ему буду присылать свои. Когда я говорю свой текст, он говорит текст другого персонажа, легче запомнить на слух.

Потом я переписывал свою роль от руки. И в конце – взял новые листы и писал свою роль по памяти. Не примерно, а слово в слово. Потому что все реплики важны для твоих партнеров. Переписывал то, что не знаю, снова открывал текст, вычеркивал фразы, которые не знаю. И так до 5 утра. На часок заснул, проснулся, побежал в театр на репетицию.

Поверьте, если бы я этого не хотел, то не запомнил бы. Но это очень хороший пример того, что когда ты этого хочешь, то все тебе под силу.



Олег Пригода на сцене театра Марии Заньковецкой / Фото из личного архива актера

На съемочной площадке текст дают за два дня до съемок. И учить его нужно по картинам, потому что сериал снимают хаотично. Это зависит от локаций, твоих партнеров и тому подобное. И если в театре еще можно немного импровизировать, то в сериале или фильме – нет. Более того, на съемках есть человек, который контролирует твой текст, и, если ты что-то не так сказал, – переснимаете. Это важно для монтажа.

Серьезно? Каждая деталь настолько важна?

Да. Точка – точка, запятая – запятая. Там нельзя импровизировать.

Говорят, что у актеров полно суеверий. У вас есть какие-то "нельзя" перед выступлением?

Когда-то действительно было много суеверий, но они не работают. Лично мой ритуал перед каждым спектаклем – это молитва. А ни в каких суевериях нет смысла, потому что они не расслабляют, а, наоборот, напрягают.

А как вы работаете с голосом и телом? Есть какие-то упражнения, которые спасают перед спектаклями?

Перед спектаклем работать поздно. Это должна быть ежедневная работа. Потому что перед спектаклем есть другие задачи: одеться в костюм, загримироваться, настроиться на роль и тому подобное. А работать над собой, своим телом надо каждый день. Это должна быть не только разминка, а целый тренинг для тела. Так же с голосом.

По моему мнению, делать разминки перед спектаклем – это ерунда. Актер всегда должен быть готовым ко всему.



Актеры театра имени Марии Заньковецкой / Фото из личного архива Олега Пригоды

Я знаю, что кроме работы в театре вы работаете и с детьми, и с театральными кружками. Что больше всего хочется им передать, кроме техники и ремесла?

У меня есть огромный проект с детьми, где привлечены профессиональные актеры. Дети преодолевают свой страх, выходят на сцены настоящих, больших театров.

Театр дает коммуникацию, формирует. Мы начинаем по-другому смотреть на те или иные вещи. Исчезает страх выйти к людям, быть на публике. Когда ребенок чувствует "я могу", он станет лидером. А нам в Украине очень нужны лидеры.

Что бы вы посоветовали молодым актерам, которые только начинают свой путь и сталкиваются с жесткой реальностью?

Я очень рад, что меня принял театр. Там работают фантастические люди. Театр – это не только актеры. Это огромная команда, которая есть вне сцены, – от главного режиссера до человека, убирающего гримерку. Это мощный механизм, где каждый из членов команды важен, без каждого любой спектакль будет невозможным.

Люди говорят: "Ему повезло". Но они не понимают, что до того момента, когда тебе "повезло", был миллион попыток. И на эту миллион первую попытку тебе действительно повезло. Но это произошло только потому, что я действительно очень этого хотел. Ко мне же не пришли домой и не сказали: "Мы берем вас в театр". Для этого нужно было много работать.

Поэтому нужна ежедневная работа над собой, старания, терпение. И вера в то, что если это твое, то рано или поздно все обязательно произойдет так, как должно быть.