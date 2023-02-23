Из-за чего Сенцов сейчас чувствует вину

Режиссер признается – потому, что проходит обучение, чувствует вину, ведь он в настоящее время не находится на передовой. Однако Олег Сенцов не сомневается в неизбежности победы Украины над русскими оккупантами.

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"В последнее время ничего не пишу. Нет ни времени, ни желания, ни мнений. Армейская служба отнимает все", – считает режиссер.



Олег Сенцов показал новое фото / Фотография с его фейсбук-страницы

Он отметил, что в феврале тяжелые дни – годовщина Майдана, начало вторжения, первый год широкомасштабной войны.

Не забывать, ради чего все началось, не забывать тех, кто уже никогда не увидит весну. Лента Facebook, напоминающая сплошной некролог. Бахмут как главное кладбище. Чувство вины, что ты сейчас не там,

– написал Сенцов.

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Военный отмечает, что главное – понимание, что твое время придет, что ты часть той силы, которую готовят, чтобы сломать врага позвоночника уже через несколько месяцев.

"Те, кто сейчас в окопах, дают время твоим ребятам на подготовку. А взвод, которым ты управляешь, должен быть лучше, чтобы отработать на максимум, но в штурмовых ротах долго не живут", – добавил режиссер.

Олег Сенцов заявил, что Украину неизбежно ждет победа над российскими оккупантами. "Мы не можем позволить себе проигрыш. Мы не подведем тех, кто не увидит этой весной", – подытожил Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов, который сейчас на фронте защищает Украину от российского захватчика, недавно в четвертый раз стал отцом. Кроме того, его жена Вероника Вельч сообщила, что Посольство Украины в США выдало их двухмесячному сыну Демьяну справку о приобретение украинского гражданства.