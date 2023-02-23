Через що Сенцов зараз відчуває провину

Режисер зізнається – через те, що проходить навчання, відчуває провину, адже він в цей час не перебуває на передовій. Проте Олег Сенцов не сумнівається у неминучості перемоги України над російськими окупантами.

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"Останнім часом нічого не пишу. Немає ні часу, ні бажання, ні думок. Армійська служба забирає все", – вважає режисер.



Олег Сенцов показав нове фото / Світлина з його фейсбук-сторінки

Він наголосив, що в лютому важкі дні – річниця Майдану, початок вторгнення, перший рік широкомасштабної війни.

Не забувати, заради чого все почалося, не забувати тих, хто вже ніколи не побачить весни. Стрічка Facebook, яка нагадує суцільний некролог. Бахмут як головний цвинтар. Відчуття провини, що ти зараз не там,

– написав Сенцов.

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Військовий зазначає, що головне – розуміння, що твій час прийде, що ти частина тієї сили, яку готують, щоб зламати ворогу хребта вже за декілька місяців.

"Ті, хто зараз в окопах, дають час твоїм хлопцям на підготовку. А взвод, яким ти керуєш, повинен бути кращим, щоб відпрацювати на максимум, але у штурмових ротах довго не живуть", – додав режисер.

Олег Сенцов заявив, що Україну неминуче чекає перемога над російськими окупантами. "Ми не можемо дозволити собі програш. Ми не підведемо тих, хто не побачить цієї весни", – підсумував Сенцов.

Нагадаємо, Олег Сенцов, який зараз на фронті захищає Україну від російського загарбника, нещодавно вчетверте став батьком. Крім того, його дружина Вероніка Вельч повідомила, що Посольство України в США видало їх двомісячному сину Дем’яну довідку про набуття українського громадянства.