По словам Сенцова, война между Украиной и Россией имеет все шансы быть долговременной. Режиссер объяснил, что Путин не остановится на достигнутом, поскольку его амбиции направлены на захват всей территории Украины.

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Олег Сенцов об окончании войны

Режиссер и военный Олег Сенцов, который на протяжении двух лет командует ротой штурмовой пехоты, подчеркнул, что основная цель президента вражеского государства заключается в расширении его зоны влияния.

Если отдать Путину те территории просто так, то это будет означать наше частичное поражение и отсрочку войны. Он не остановится. Ему не нужен был только Крым, или Донбасс, или Херсонская область. Путину нужна вся Украина. Он будет идти дальше, чтобы расширить зону своего влияния,

– сказал Олег.

Он также подчеркнул, что на сегодня Украина сильно зависит от поставок военной техники и боеприпасов, которые поступают от западных союзников. Зато Украина может обеспечить свою армию людьми и управленческой структурой.

"В то же время должны сами мобилизоваться, улучшить управление армией, воевать умнее, эффективнее. Россия, действительно, будет идти дальше. Возможно, мы не сможем победить ее военными путем, выйти на границы 1991 года и зайти в Крым. Но мы победим несколько иначе: когда Россия сломает об Украину зубы и сама уйдет, потому что ей будет не до нас, возможно, из-за ее внутренних процессов, – отметил режиссер.

Сенцов считает, что для более быстрого завершения боевых действий следует активнее привлекать иностранных партнеров в армию.