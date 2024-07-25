За словами Сенцова, війна між Україною та Росією має всі шанси бути довготривалою. Режисер пояснив, що Путін не зупиниться на досягнутому, оскільки його амбіції спрямовані на захоплення всієї території України.

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Олег Сенцов про закінчення війни

Режисер і військовий Олег Сенцов, який протягом двох років командує ротою штурмової піхоти, підкреслив, що основна мета президента ворожої держави полягає в розширенні його зони впливу.

Якщо віддати Путіну ті території просто так, то це означатиме нашу часткову поразку й відтермінування війни. Він не зупиниться. Йому не потрібен був лише Крим, чи Донбас, чи Херсонська область. Путіну потрібна вся Україна. Він ітиме далі, щоб розширити зону свого впливу,

– сказав Олег.

Він також підкреслив, що на сьогодні Україна сильно залежить від постачання військової техніки та боєприпасів, які надходять від західних союзників. Натомість Україна може забезпечити свою армію людьми та управлінською структурою.

"Водночас маємо самі мобілізуватися, покращити управління армією, воювати розумніше, ефективніше. Росія, дійсно, буде йти далі. Можливо, ми не зможемо перемогти її військовими шляхом, вийти на кордони 1991 року та зайти в Крим. Але ми переможемо дещо інакше: коли Росія зламає об Україну зуби й сама піде геть, тому що їй буде не до нас, можливо, через її внутрішні процеси, – зазначив режисер.

Сенцов вважає, що для швидшого завершення бойових дій слід активніше залучати закордонних партнерів до армії.