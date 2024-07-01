Там президент Чехии поделится с журналистами о чем говорили с Олегом Сенцовым. Ожидается, что он расскажет о возможных будущих сотрудничества между Чехией и Украиной.

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Олег Сенцов встретился с президентом Чехии: о чем говорили

После встречи с украинским режиссером Олегом Сенцовым, президент Чехии Петр Павел сделал заявление для прессы. Он сообщил, что во время разговора они с Сенцовым обсудили вопросы поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Петр Павел подчеркнул, что Сенцов выразил искреннюю благодарность Чехии за ее инициативы, направленные на закупку и поставку боеприпасов из стран, не входящих в состав Европейского Союза. Это, по словам Сенцова, является важным вкладом в поддержку украинских вооруженных сил.

Кроме того, Петр Павел отметил, что новый фильм Олега Сенцова под названием "Реал" имеет большое значение. Он объяснил, что этот фильм очень реалистично показывает войну в Украине, и поэтому имеет мощное влияние на зрителей. Павел сказал: "Этот фильм может рассказать о войне больше, чем десять репортажей или целая книга". По его мнению, кино имеет уникальную способность передавать эмоции и реалии войны, что делает "Реал" особенно важным в контексте современных событий в Украине.

Что известно о фильме "Реал"

Фильм имеет уникальную особенность: его кадры были зафиксированы с помощью тактической камеры, установленной на шлеме режиссера Олега Сенцова. Благодаря этому зрители получают возможность увидеть события глазами самого режиссера, что создает эффект присутствия. Фильм длится 90 минут и был снят одним непрерывным кадром, без всяких монтажных склеек.

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

В комментарии для издания Deutsche Welle Сенцов рассказал, что съемки проходили во время одного из дней украинского контрнаступления прошлым летом, когда украинские войска двигались в направлении Роботино, что находится в Запорожской области. Этот период был особенно важным для украинских вооруженных сил, и Сенцову удалось зафиксировать на камеру все ключевые моменты и эмоции того времени.

Премьера фильма "Реал" состоялась 30 июня в рамках секции "Специальных показов" на кинофестивале в Карловых Варах.