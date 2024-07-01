Там президент Чехії поділиться з журналістами про що говорили з Олегом Сенцовим. Очікується, що він розповість про можливі майбутні співпраці між Чехією та Україною.

Дивіться також Не зможете відірватися: 3 серіали від Netflix, які ви могли не бачити

Олег Сенцов зустрівся з президентом Чехії: про що говорили

Після зустрічі з українським режисером Олегом Сенцовим, президент Чехії Петр Павел зробив заяву для преси. Він повідомив, що під час розмови вони з Сенцовим обговорили питання підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.

Петр Павел підкреслив, що Сенцов висловив щиру вдячність Чехії за її ініціативи, спрямовані на закупівлю та постачання боєприпасів з країн, що не входять до складу Європейського Союзу. Це, за словами Сенцова, є важливим внеском у підтримку українських збройних сил.

Крім того, Петр Павел зазначив, що новий фільм Олега Сенцова під назвою "Реал" має велике значення. Він пояснив, що цей фільм дуже реалістично показує війну в Україні, і тому має потужний вплив на глядачів. Павел сказав: "Цей фільм може розповісти про війну більше, ніж десять репортажів або ціла книга". На його думку, кіно має унікальну здатність передавати емоції та реалії війни, що робить "Реал" особливо важливим у контексті сучасних подій в Україні.

Що відомо про фільм "Реал"

Фільм має унікальну особливість: його кадри були зафіксовані за допомогою тактичної камери, встановленої на шоломі режисера Олега Сенцова. Завдяки цьому глядачі отримують можливість побачити події очима самого режисера, що створює ефект присутності. Фільм триває 90 хвилин і був знятий одним безперервним кадром, без жодних монтажних склейок.

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

У коментарі для видання Deutsche Welle Сенцов розповів, що знімання проходили під час одного з днів українського контрнаступу минулого літа, коли українські війська рухалися в напрямку Роботиного, що знаходиться в Запорізькій області. Цей період був особливо важливим для українських збройних сил, і Сенцову вдалося зафіксувати на камеру всі ключові моменти та емоції того часу.

Прем'єра фільму "Реал" відбулася 30 червня в рамках секції "Спеціальних показів" на кінофестивалі в Карлових Варах.