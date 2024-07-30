Режиссер Олег Сенцов вернулся на фронт после отпуска и поделился новым фото из окопа

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, который защищает Украину с оружием в руках, недавно поделился новым фото с фронта. Сенцов, который стал одним из символов украинской стойкости и борьбы за свободу, провел некоторое время в отпуске, впервые с начала большой войны выехав из страны.

Олег Сенцов посетил престижный кинофестиваль в Карловых Варах, где лично представил свой новый документальный фильм "Реал". Эта лента, посвящена войне в Украине, получила большой отклик и была высоко оценена зрителями и критиками.

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Олег Сенцов вернулся на фронт

После короткого отдыха и презентации фильма Сенцов вернулся на фронт, чтобы продолжить защищать свою страну. Он поделился новым снимком в своих соцсетях. На фото – селфи в полном военном снаряжении, сделано в украинском окопе.

На работе,

– кратко написал Олег Сенцов.

Олег Сенцов стал на защиту Украины с оружием в руках с началом полномасштабного вторжения. Несмотря на возможность продолжать работать на международных кинофестивалях и быть в сфере культуры, он сделал сознательный выбор остаться на фронте.

Для Сенцова важно не просто говорить о борьбе, а быть в ее центре, активно защищая свою страну от агрессии. Его решение подчеркивает преданность и патриотизм, а также наличие личной ответственности за судьбу родной земли в эти тяжелые времена.