Олег Сенцов відвідав престижний кінофестиваль у Карлових Варах, де особисто представив свій новий документальний фільм "Реал". Ця стрічка, присвячена війні в Україні, отримала великий відгук і була високо оцінена глядачами та критиками.

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Олег Сенцов повернувся на фронт

Після короткого відпочинку та презентації фільму Сенцов повернувся на фронт, щоб продовжити захищати свою країну. Він поділився новим знімком у своїх соцмережах. На фото – селфі у повному військовому спорядженні, зроблене в українському окопі.

На роботі,

– стисло написав Олег Сенцов.

Олег Сенцов став на захист України зі зброєю в руках з початком повномасштабного вторгнення. Попри можливість продовжувати працювати на міжнародних кінофестивалях та бути у сфері культури, він зробив свідомий вибір залишитися на фронті.

Для Сенцова важливо не просто говорити про боротьбу, а бути в її центрі, активно захищаючи свою країну від агресії. Його рішення підкреслює відданість і патріотизм, а також наявність особистої відповідальності за долю рідної землі в ці важкі часи.