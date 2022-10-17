Супруги уже сообщили пол ребенка. Через несколько месяцев у пары родится мальчик.

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У Олега Сенцова родится четвертый ребенок

Вероника сейчас находится в Вашингтоне. Там 16 октября состоялась вечеринка, на которой объявили пол будущего ребенка.

Олег Сенцов радостную весть пока публично не комментировал.

Скоро в этот мир придет новый украинец,

– сообщила жена Сенцова.

Жена Олега Сенцова сообщила о беременности

Женитьба Олега Сенцова во время войны

Украинский режиссер Олег Сенцов, с первого дня войны защищающий Украину в рядах ВСУ, женился на любимой Веронике Вельч 5 июля. Жених был на церемонии в военной форме, а невеста – в вышиванку. Они оба искренне улыбались и наслаждались этим моментом.

Вероника происходит из Ивано-Франковска, училась в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, где получила степень доктора философии по международным отношениям. Она является кандидатом политических наук и директором по адвокации Ridgley Walsh (США). Помимо этого, Вероника является соучредителем кампании "Стеж за деньгами" и координатором Евромайдана SOS.

Напомним, Олег Сенцов имеет троих детей: дочерей Алину (2002 год) и Эмму (2021 год) и сына Владислава (2004 год), у которого аутизм. Сегодня режиссер женился во второй раз. Вероника Вельч сына от первого брака.