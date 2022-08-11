"Бойтесь, оккупанты, мы уже идем": Олег Сенцов показал новое фото с передовой

Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о своем местонахождении на войне. Он также показал новое фото из фронта.

Олег Сенцов с первых дней войны служит в рядах ВСУ. Недавно он отметил, что война в 2022 году более динамичная и жестокая, чем была в период ООС. Несмотря на все, Олег уверен, что Украина победит.

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Олег Сенцов на передовой

Режиссер вспомнил, когда весной 2014 года он помогал эвакуации из Новофедоровки военных, которые остались верны присяге, наша армия представляла собой печальное явление.

Сейчас, восемь лет спустя, ВСУ мощно заявляет о своем будущем возвращении в Крым. Бойтесь, оккупанты, мы уже идем!,

– отметил он.

К тому же, Сенцов показал новое фото с передовой и отметил, что он находится под Бахмутом. "Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал он фото.



Олег Сенцов под Бахмутом / Фото из фейсбука режиссера

Кроме этого он показал доску объявлений у обычного подъезда в Бахмуте, который сейчас уничтожает русская артиллерия.



Доска объявлений в Бахмуте / Фото Олега Сенцова

Подписчики Сенцова всячески его поддерживают и желают победы и поскорее вернуться домой:

"Спасибо нашим защитникам, храни Боже";

"Там где-то и мой сынишка. Береги вас всех Господь";

"Спасибо Вам за Защиту и Украину, господин Олег!";

"Боже храни Вас и Побратимов! Сил, здоровье, духа стального! Побед! Боже, защити вас всех!";

"Невероятная благодарность Вам и Вашим собратьям за нашу защиту. Сил, выдержки и бдительности. Мыслями с вами! Героям Слава!";

"Спасибо за утренники, спасибо за возможность бежать на работу! Пусть Бог бережет защитников, а жизнь любит!";

"Роденький, береги себя и возвращайтесь живым невредимым с победой".

Как известно, Олег никогда не был в стороне от важных событий в Украине. Когда оккупировали Крым, он участвовал в украинских акциях протеста. Собственно, за деятельность в Крыму российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы.