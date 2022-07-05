Олег Сенцов женился: трогательное фото с избранницей

Украинский режиссер Олег Сенцов, с первого дня войны защищающий Украину в рядах ВСУ, женился. Он опубликовал теплое фото со своей супругой.

В фейсбуке Сенцов лаконично сообщил хорошее известие: "Женился". Подписчики поздравили режиссера с важным событием в жизни, пожелали счастья и победы.

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Олег Сенцов женился: кто стал избранницей режиссера

На трогательном фото молодоженов, которым Сенцов поделился в соцсети, в вышиванке изображена Вероника Вельч рядом с режиссером в военной форме.

Вероника из Ивано-Франковска, училась в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, где получила степень доктора философии по международным отношениям. Она является кандидатом политических наук и директором по адвокации Ridgley Walsh (США). Помимо этого, Вероника является соучредителем кампании "Стеж за грошима" и координатором Евромайдана SOS.



Сенцов женился на Веронике Вельч / Фото из фейсбука режиссера

Реакция сети на женитьбу Сенцова

"Счастье молодоженам!";

"Поздравляю! Счастья и Победы!";

"Ого, шустрый! Любитесь!";

"Искренние поздравления! Живите вместе 100 лет в любви и согласии!";

"Из росы и воды!";

"Искренне поздравляю, друг! Доброго жизненного пути!";

"Самая прекрасная из новостей! Вы супер, котики. Люблю сильно";

"О, какая отличная новость! Искренне поздравляю! Счастье вам!".

Напомним, у Олега Сенцова трое детей: дочери Алина (2002 года рождения) и Эмма (2021 года) и сын Владислав (2004 года), у которого аутизм. Сегодня режиссер женился во второй раз.

Олег Сенцов на войне: коротко о службе режиссера

Сегодня режиссер находится в Донецкой области, в горячей точке войны. С первых дней полномасштабного вторжения Сенцов взял в руки оружие и решил, что должен защитить Украину, чтобы "наши дети не воевали". Режиссер верит в победу Украины, но считает, что борьба скорой не будет.

Сенцов сравнил эту войну с войной в период ООС. Он сказал: "Первый месяц войны российские оккупанты хотели сделать, как в 2014 году – зайти просто колоннами и все заполонить техникой, людьми, и чтобы украинцы сдались, просто увидев все это". Однако сегодняшняя война более динамична. По словам Сенцова, она немного другая, ведь даже те ребята, которые имеют опыт АТО, многое новое для себя открывают, потому что такой войны у нас еще не было. "Эта война более жестокая и более массированная", – дополнил он.

Кроме этого, режиссер объяснил, что война – это не всегда контактные бои, атаки или спецоперации. "В основном ты занимаешься бытом, скрываешься от вражеской артиллерии и ждешь. Ждешь когда начнут насыпать, или когда прекратят, или когда появится враг", – сказал он.



Олег Сенцов на передовой / Фото из фейсбука режиссера