Накануне премьеры эксклюзивно для проекта "Интервью24" Ольга рассказала о съемках в чрезвычайно короткие сроки, коллег на съемочной площадке. Также актриса призналась, как относится к бронированию актеров, и поделилась, каким должно быть кинопроизводство во время войны. Об этом и многом другом – читайте дальше на Кино 24.

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Точно поднимет настроение добрым юмором: о фильме "Собрание ОСМД" и о том, почему его надо увидеть

Вы сыграли в новой украинской комедии "Собрание ОСМД", которая выйдет на большие экраны уже 12 декабря этого года. Почему стоит выделить время, чтобы посмотреть это кино?

"Собрание ОСМД" – это замечательный фильм, который является чрезвычайно актуальным сегодня. Все вопросы, которые обсуждались на нашем киношном собрании, совпадали с теми, которые писали в чате жителей моего дома. Сценаристы рассказывали нам, что пишут эту историю, они действительно сидели в чатах своих подъездов в мессенджерах и брали ситуации оттуда. Мне кажется, что именно поэтому зрителю фильм придется по вкусу. И точно поднимет настроение добрым юмором. А позитив в это сложное время нам нужен как никогда.

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн-трейлер фильма

Фильм снимали в достаточно короткие сроки. Расскажите подробнее о съемочном процессе, какие трудности были и тому подобное.

Хотя я работала с этой командой впервые, я адаптировалась с первого дня. На съемочной площадке мне удалось поработать как с новыми для меня актерами, так и с теми, с которыми давно работала вместе. Мне кажется, что мы с командой установили настоящий рекорд! 11 съемочных дней. Я не представляю, кто бы другой смог снять хороший украинский фильм за такой короткий срок. Команда работала очень слаженно, и все мы верим в успех этого проекта. Приложили максимум усилий и любви.

Расскажите о своем персонаже.

В фильме я играю госпожу Ирину, директора детского сада, где, собственно, и происходит собрание ОСМД. Она волевая, очень экстравагантная женщина. У нее есть свои тайны, какие-то недомолвки, недоразумения, которые мы в конце концов раскрываем и решаем. Конечно, она имеет свои увлечения. Вообще, накануне любых съемок актеру необходимо пройти адаптацию. Если ты чувствуешь химию, ты войдешь в этот темпоритм и будешь чувствовать себя как в своей тарелке. Здесь было важно аккумулировать все силы, собраться и сразу почувствовать этот образ. Кажется, все удалось!

На съемочной площадке были не только профессиональные актеры. Как вам работалось в команде вместе с кумирами современной молодежи?

Миша Лебига, волнуясь, что он не профессиональный актер, признался: "Только вы строго не судите". После съемок скажу: хоть он и не актер по профессии, но очень харизматичный и органичный в кадре. Органика – это врожденное качество. И мне кажется, что актеров не обязательно учить слишком долго. Лучшее обучение происходит в театре на сцене и на съемочной площадке во время реальной практики. Иногда педагоги не отпускают учеников, очень ревнуют и максимально отгораживаются и отказываются от необходимости практиковать для учеников. Это очень важно, ведь работа на площадке – это прежде всего школа. Если бы я была преподавателем, я бы обязательно позволяла своим студентам участвовать в съемках и относилась к этому вполне нормально. Интересно было встретиться с Евгением Яновичем. Давно подписана, слежу за творчеством – и вот вдруг мы вместе на площадке! Это незабываемо. Не могу обойти вниманием Тоню Хижняк, которая меня поразила в свое время в сериале "Поймать Кайдаша". Это молодая, талантливая актриса с большим будущим.



Ольга Сумская / Фото пресс-службы фильма

Кто из персонажей "Собрания ОСМД" лично вам понравился больше всего?

Вообще, все персонажи фильма очень крутые. Когда в кино удачно складывается ансамбль, тебе всегда интересно наблюдать за персонажами, как они удивительным образом сочетаются между собой, как там нет лишних и все на своем месте. Спасибо режиссеру и команде кастинга, которые выбрали именно таких актеров, ведь это мои коллеги, с которыми я очень хотела встретиться.

Например, Нина Набока, которую я очень уважаю и слежу за ее творчеством. Кстати, это впервые мы встретились именно в кино. С Мишей Кукуюком мне посчастливилось сыграть премьеру в спектакле "Возвращение блудного отца", и мы с успехом ездим по городам Украины. Вот наш творческий тандем перерос и в кино. Игорь Портянка – это для меня открытие. Я знаю его как замечательного актера, но, когда ты несколько дней подряд чувствуешь эту колоссальную энергетику, эту оригинальную актерскую подачу, – это фантастически. Мне бы очень хотелось встретиться с ним в театре, на сцене. А Витя Жданов! Это же сплошная органика и подлинность.

Кино имеет огромную миссию – оно должно вдохновлять молодежь: о кинопроизводстве во время войны

Во время войны в Украине продолжают снимать фильмы, сериалы. В частности, украинские сериалы сейчас составляют достойную конкуренцию сериалам Netflix. Есть ли у вас любимый новый сериал или фильм? Если да, то какой и почему?

Сегодня украинское кино просто поражает. Недавно я посмотрела фильм "Буча". Этот фильм положен на реальные события, которые происходили в начале полномасштабного вторжения. Я знакома с прообразом главного героя, волонтером Константином Гудаускасом, который спас более двухсот украинцев из Бучи и Ирпеня. Я знаю Костю и то, что он прошел. Как было интересно потом посмотреть на экране воплощение этого образа! Костя – гражданин Казахстана, и его могли выселить. Мы смогли договориться с высшим руководством, чтобы он остался в Украине. Меня поразил монтаж и чрезвычайная игра актеров. Я даже забыла, что это мои коллеги. Ощущение правды доминировало и заполняло всю тебя. Фильм очень сильный, и я желаю успеха всей команде, которая создала его.

Часто говорят, что мы не имеем права снимать фильмы о таких страшных событиях. Но команда фильма "Буча" доказала, что это не так. Мы должны показать всему миру, как это было. Вы не увидите кровавых эпизодов, хотя там есть и страшные сцены. Мне кажется, именно такие ленты помогают нам сохранить память о пережитых ужасах и привлекают внимание мира к тому ужасу, который происходит в Украине.

Я хочу поблагодарить команду, которая снимает качественное украинское кино в это непростое время. Хочется видеть больше хороших сценариев, которые бы обогащали нас и воспитывали новое поколение. Чтобы это не было чем-то вроде купленных зарубежных историй, которые потом переписываются и таким образом снимается долговременный и многосерийный продукт. Кино имеет огромную миссию – оно должно вдохновлять молодежь и давать ей направление для развития.

К сожалению, у нас отсутствует детское анимационное кино. Кроме "Мавки". Как это было трудно... И посмотрите, какой резонанс и какой результат! Это огромное достижение. Украинское кино, озвучка, песня – это все идеология, через которую можно влиять и мотивировать молодое поколение зрителей.

Многие молодые актеры заявили о себе как раз во время полномасштабной войны, когда повысился спрос ко всему украинскому. Кто из молодых коллег по-настоящему поразил вас?

Замечательная актерская семья Рудинских. Я вообще восхищена взлетами удивительной труппы театра Ивана Франко. Я пообщалась с Сашей, и меня поразила одна история. Когда он не знал английского языка и фактически за полгода овладел им, чтобы иметь роли в мировом кинематографе. Сейчас он снимается в Европе. Это очень меня вдохновило. А еще очень чувствуется, что в этой семье царит особое чувство друг к другу. Как на площадке, так и в кино.



Александр Рудинский и Ольга Сумская / Фото пресс-службы фильма

Это острая проблема сегодняшнего дня: о мобилизации актеров

Многие ваши коллеги сейчас стоят на защите нашей страны. Однако часто можно слышать высказывания, что представителям культурной сферы нужна бронь. Каково ваше мнение по этому поводу?

Я считаю, что мобилизация актеров – это острая проблема сегодняшнего дня. Некоторые, конечно, идут на фронт добровольцами. Но бывает такое, что просто во время гастролей наших артистов забирают из автобусов. Одного из моих коллег так забрали под Ужгородом. И человек, не заезжая домой, сразу попал с гастролей на обучение за границу, а потом на фронт. Мы собирали с коллегами на необходимую амуницию для этого актера и многих других. Наши коллеги, защищая Украину, получили тяжелые ранения. Некоторые погибли. Я вспоминаю Алексея Хильского, с которым мы снимались в сериале "Крепостная". Он был очень талантливым человеком. Какая это страшная трагедия и боль для его семьи, жены Надежды Хильской.

Вспоминая первые дни войны, я всегда думаю о Паше Ли. Талантливом и невероятном актере, которого мы потеряли, когда он спасал детей в Ирпене. Я храню его последние сообщения, где мы договаривались о встрече на утренней программе, куда его утвердили ведущим. Страшно терять таких талантливых людей, цвет нашей нации. Сегодня, когда я вижу, что все наши сборы никуда не двигаются, то не знаю, как дальше людям объяснить, насколько все страшно и непредсказуемо там, в аду.

Относительно бронирования ситуация сложная. Все зависит от репертуара театра и личной позиции каждого актера. Учитывая все ужасы войны, страшные случаи, которые случились с нашими военными, у многих возникает вопрос: откуда у человека может появиться желание защищать государство? Конечно, не чувствуется у людей стопроцентно добровольного желания защищать Украину. К сожалению, потому, что нет ни мотивации, ни обеспечения всем необходимым.

Кроме съемок вы еще и много гастролируете с театром. Какой спектакль сейчас ближе всего вам? Почему именно этот и почему его стоит увидеть?

У нас замечательный антрепризный коллектив и спектакли: "Наши Кайдаши", "Основной инстинкт", "Возвращение блудного отца" и другие. В звездном составе есть Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Виталий Борисюк, Владимир Горянский. Это медийные личности, благодаря которым наши люди интересуются театром, а после спектакля донатят. В холле театра мы каждый раз устанавливаем специальный ящик для сбора донатов, благодаря чему уже удалось отправить две машины и несколько дронов на разные направления для наших защитников. Вы прекрасно знаете, насколько сложно собрать хоть какую-то сумму в интернете. А вот так вживую, когда ты общаешься со зрителями и поощряешь их задонатить, они откликаются, и это дорогого стоит.



Ольга Сумская / Фото пресс-службы фильма

Молишься, чтобы сыграть без тревог: о театральных спектаклях в разных уголках Украины

Как работать в дни обстрелов или в городах, где очень частые воздушные тревоги?

Мы были в самых отдаленных уголках страны, разве что не совсем близко к боевым действиям. Но в Харьков, например, сегодня часто заезжаем. Люди ждут нас с нетерпением. И это дорогого стоит! Помню, когда мы впервые приехали осенью 2022 года и открыли сезон в театре Шевченко. Не передать словами это единение, слезы, любовь и благодарность зрителей, которые нас ждали. Ради этих эмоций и такого единения мы ездим, ведь чувствуем, насколько трудно каждому, особенно там, под постоянными обстрелами. Играем спектакли на сцене под землей. Если бы в каждом городе была такая сцена, это было бы значительно надежнее и безопаснее для зрителей и актеров. Потому что в Запорожье, например, когда КАБы летят, думаешь, что главное – быстро доехать.

Молишься за кулисами, чтобы не прилетело. Молишься, чтобы сыграть без тревог. Если тревога раздается, мы обязательно останавливаем спектакль и ждем окончания.

Где берете силы и вдохновение на работу после ночных обстрелов, новостей о трагических событиях? Скажем, какие есть антистресс-лайфхаки от Ольги Сумской?

Для меня лучший антистресс – это общение с близкими людьми. Мы любим проводить время вместе, гуляя по городу и посещая различные заведения питания. Я считаю, что наши рестораны – одни из лучших в мире. Также недавно, когда мы выступали с концертной программой для Воздушных сил, то вместе с командой наблюдали, насколько это смелые и оптимистично настроенные люди. Сила их духа просто фантастическая! Именно от этого я зарядилась и заряжаюсь. Вообще скажу, что когда ты без работы и внутренне неподвижный, тогда ты много теряешь. Актерский двигатель всегда должен работать, поэтому я сознательно насыщаю свой график антрепризными спектаклями и кино. Если появляется кинопроект, то я освобождаю весь свой график и подстраиваюсь под съемки.

Сейчас сложная ситуация на фронте, есть очень много потребностей у наших защитников, сборы продвигаются очень медленно. Расскажите о своих благотворительных инициативах.

Кроме актерской деятельности, вместе с мужем мы активно занимаемся волонтерством и являемся амбассадорами различных благотворительных фондов. Участвуем в концертах, посещаем госпитали и общаемся с нашими защитниками. Общаемся с ребятами и девушками, которые находятся на подготовке. Помню, после одного из концертов к нам подошли молодые мальчики, которые были на подготовке, и попросили меня обнять их, как Мама. Сердце разрывается в такие моменты. Также очень часто после спектакля подходят жены военных или военные, которые готовятся к отъезду. Иногда они говорят: "Спасибо за это вдохновение и эти положительные эмоции, с которыми мы завтра поедем на фронт".



Ольга Сумская / Фото пресс-службы фильма

Я руководствуюсь эмоциями и чувствами благодарности: о блоге в инстаграме

Вы достаточно активно ведете блог в инстаграме. За кем из блогеров или знаменитостей следите и почему?

Да, я активно использую инстаграм, фейсбук и тикток. Представителей моего поколения, которые активно взаимодействуют в этих сетях, не так много. Я часто получаю предложения помочь от различных фондов и приютов. С радостью откликаюсь на такие обращения. Активно слежу в соцсетях за украинскими знаменитостями и блогерами. Со многими дружу, поэтому, если мне нужно срочно опубликовать неотложный сбор, я обращаюсь к: Ольге Поляковой, Тине Кароль, Злате Огневич, Наталье Денисенко и другим своим коллегам. Мы также сотрудничаем с коллегами по отрасли, чтобы совместно организовать сбор средств и опубликовать об этом сообщение или сторис в социальных сетях. Сегодня, когда страна переживает такие сложные времена, я не волнуюсь из-за статистики в социальных сетях. Ведь мы точно не можем стоять в стороне и игнорировать потребности других. Например, мы не должны проходить мимо сборов и петиций. Я руководствуюсь эмоциями и чувствами благодарности, поэтому регулярно размещаю их. Я не согласна с мнением, что люди устали от войны, ведь наши воины никогда не устают бороться за нашу свободу.

Как создаете контент для своих страниц в соцсетях? Сложно ли вести страницы?

Контент во всех соцсетях – разный, ведь возрастная категория аудитории разная. Я активно слежу за статистикой своего профиля в инстаграме и замечаю, что среди моих подписчиков есть представители разных поколений, в том числе и молодежь. Я учусь и подглядываю у молодежи, как они работают в инстаграме, однако не зарабатываю в нем. Иногда бренды обращаются ко мне, однако я очень избирательно к этому отношусь. Я не могу показывать у себя в сторис частную жизнь. Также мне не нравится рекламировать все подряд. Знаете, когда страница превращается в сплошной постер. 700 тысяч подписчиков в инстаграме и 100 тысяч в фейсбуке, которых я имею за эти годы, – это мои честно подписанные сторонники. Неожиданным открытием для меня стал тикток. Когда мои актерские видео набрали миллионы просмотров – это было неожиданно. Мне очень интересно, и я активно учусь овладевать алгоритмами соцсетей. Перспектива есть!