Сегодня Ольга Сумская отмечает 56-летие. Напомним, украинская актриса стала популярной благодаря роли Роксоланы в одноименном сериале. Впервые Ольга сыграла в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" еще в 1983 году.

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Ольге Сумской – 56: Борисюк поздравил с особым днем

В инстаграме звезда поблагодарила за этот день: "Люблю вас, дорогие мои! Читаю все поздравления и понимаю, что я самая счастливая в мире мама, жена, актриса и гражданка своего государства! Думаю о маме и папе... Так хочется обнять и поблагодарить их за жизнь … Делаю это мысленно… Мои самые дорогие в мире!".

В карусели звезда показала поздравления от самых дорогих людей и коллег. В частности, трогательно поздравил Сумскую ее муж Виталий Борисюк. Актер подарил жене большой букет ее любимых роз белого цвета и спел романтическую песню 1962 года "Кохана".

Виталий Борисюк и другие коллеги поздравили Сумскую с днем рождения: смотрите видео

В комментариях оставили свои приветствия: