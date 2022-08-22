Сьогодні Ольга Сумська святкує 56-річчя. Нагадаємо, українська актриса стала популярною завдяки ролі Роксолани в однойменному серіалі. Вперше Ольга зіграла у картині "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" ще у 1983 році.

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Ользі Сумській – 56: Борисюк привітав з особливим днем

В інстаграмі зірка подякувала за цей день: "Люблю вас, дорогі мої! Читаю всі привітання і розумію, що я найщасливіша у світі мама, дружина, акторка і громадянка своєї держави! Думаю про маму і тата… Так хочеться обійняти та подякувати їм за життя… Роблю це подумки… Мої найдорожчі у світі!".

У каруселі зірка показала привітання від найдорожчих людей та колег. Зокрема зворушливо привітав Сумську її чоловік Віталій Борисюк. Актор подарував дружині великий букет її улюблених троянд білого кольору та заспівав романтичну пісню 1962 року "Кохана".

Віталій Борисюк та інші колеги привітали Сумську з днем народження: дивіться відео (гортайте праворуч)

У коментарях залишили свої привітання: