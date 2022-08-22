"Кохана, мій кришталевий цвіт": Борисюк трогательно поздравил Сумскую с днем рождения
Источник:Инстаграм Ольги Сумской
Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская сегодня отмечает день рождения. Звезда в инстаграмме показала, как поздравили ее коллеги, а также дорогой муж Виталий Борисюк.
Сегодня Ольга Сумская отмечает 56-летие. Напомним, украинская актриса стала популярной благодаря роли Роксоланы в одноименном сериале. Впервые Ольга сыграла в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" еще в 1983 году.
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Ольге Сумской – 56: Борисюк поздравил с особым днем
В инстаграме звезда поблагодарила за этот день: "Люблю вас, дорогие мои! Читаю все поздравления и понимаю, что я самая счастливая в мире мама, жена, актриса и гражданка своего государства! Думаю о маме и папе... Так хочется обнять и поблагодарить их за жизнь … Делаю это мысленно… Мои самые дорогие в мире!".
В карусели звезда показала поздравления от самых дорогих людей и коллег. В частности, трогательно поздравил Сумскую ее муж Виталий Борисюк. Актер подарил жене большой букет ее любимых роз белого цвета и спел романтическую песню 1962 года "Кохана".
Виталий Борисюк и другие коллеги поздравили Сумскую с днем рождения: смотрите видео
В комментариях оставили свои приветствия:
- Юрий Горбунов: "Многие лета, красотка! Победы всем нам";
- Екатерина Бужинская: "Дорогая Олечка! Сердечно поздравляю! Так держать, красавица и талант" Победы и мирного неба! Обнимаю";
- Наталья Денисенко: "Олечка, невероятная! C днем рождения! Спасибо, что ты у нас есть. Будь счастлива и под мирным небом!".