А недавно Паперная вообще похвасталась съемками в российском сериале. Узнайте в материале, что сказала Ольга Сумская о своей дочери.

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Ольга Сумская впервые прокомментировала скандал относительно дочери

Актриса отметила, что понять ее могут только те матери, чьи дети также находятся в России. Ольга Сумская отмечала, что очень скучает по внукам и хотела бы их увидеть. Но из-за ситуации, которая сложилась, чувствует боль, раскаяния и искупления.

Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу обездоленных несчастных матерей, родителей, которые потеряли своих детей. Просто надо молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка, и это мое продолжение. Я очень скучаю по ним,

– поделилась Сумская.

Ольга не комментировала участия Паперной в российских проектах и ее доходов в России.

Ранее Сумская утверждала, что ее дочь не может вернуться домой, однако причина оставалась неизвестной. Звезда украинского кинематографа отмечала, что Паперной "очень трудно" из-за войны. И, похоже, недостаточно для того, чтобы отказаться от заработка и съемок в российских сериалах.

Антонина Паперная живет в России: что известно

Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная, находилась в России еще до начала полномасштабной войны, где училась и начала активную кинокарьеру.

Актриса является женой российского актера Владимира Яглыча и матерью двоих детей. Недавно она вызвала возмущение среди украинцев, опубликовав снимки со своего последнего проекта в российском сериале.

Несмотря на то, что Ольга Сумская утверждает, что ее старшая дочь волнуется за судьбу Украины, украинцы делают свои выводы.