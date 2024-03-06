А нещодавно Паперна взагалі похизувалась зйомками у російському серіалі. Дізнайтесь в матеріалі, що сказала Ольга Сумська про свою доньку.

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Ольга Сумська вперше прокоментувала скандал щодо доньки

Акторка зазначила, що зрозуміти її можуть лише ті матері, чиї діти також перебувають в Росії. Ольга Сумська зазначала, що дуже сумує за онуками й хотіла б їх побачити. Але через ситуацію, яка склалась, відчуває біль, каяття та спокуту.

Мене зрозуміють тільки ті матері, діти яких там. Це дуже важко. Я не маю жодного права виправдовуватися, щось комусь доводити, тому що я бачу знедолених нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей. Просто треба молитися, аби обійняти своїх дітей та онуків. Тому що я бабуся, і це моє продовження. Я дуже сумую за ними,

– поділилася Сумська.

Ольга не коментувала участі Паперної в російських проєктах та її доходів в Росії.

Раніше Сумська стверджувала, що її дочка не може повернутись додому, проте причина залишалася невідомою. Зірка українського кінематографа зазначала, що Паперній "дуже важко" через війну. Та, схоже, недостатньо для того, щоб відмовитись від заробітку і зйомок у російських серіалах.

Антоніна Паперна живе в Росії: що відомо

Старша донька Ольги Сумської, Антоніна Паперна, перебувала у Росії ще до початку повномасштабної війни, де навчалася та розпочала активну кінокар'єру.

Актриса є дружиною російського актора Володимира Яглича і матір'ю двох дітей. Нещодавно вона викликала обурення серед українців, опублікувавши знімки зі свого останнього проєкту в російському серіалі.

Попри те, що Ольга Сумська стверджує, що її старша донька хвилюється за долю України, українці роблять свої висновки.