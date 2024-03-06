Просто надо молиться, – Сумская впервые высказалась о дочери и внуках, живущих в России
Источник:Завтрак с 1+1
Украинская актриса Ольга Сумская впервые высказала свои комментарии относительно непрекращающегося и громкого скандала, связанного с ее дочерью Антониной Паперной. Даже после начала полномасштабного вторжения, дочь Сумской решила остаться жить в Москве.
А недавно Паперная вообще похвасталась съемками в российском сериале. Узнайте в материале, что сказала Ольга Сумская о своей дочери.
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Ольга Сумская впервые прокомментировала скандал относительно дочери
Актриса отметила, что понять ее могут только те матери, чьи дети также находятся в России. Ольга Сумская отмечала, что очень скучает по внукам и хотела бы их увидеть. Но из-за ситуации, которая сложилась, чувствует боль, раскаяния и искупления.
Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу обездоленных несчастных матерей, родителей, которые потеряли своих детей. Просто надо молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка, и это мое продолжение. Я очень скучаю по ним,
– поделилась Сумская.
Ольга не комментировала участия Паперной в российских проектах и ее доходов в России.
Ранее Сумская утверждала, что ее дочь не может вернуться домой, однако причина оставалась неизвестной. Звезда украинского кинематографа отмечала, что Паперной "очень трудно" из-за войны. И, похоже, недостаточно для того, чтобы отказаться от заработка и съемок в российских сериалах.
Антонина Паперная живет в России: что известно
Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная, находилась в России еще до начала полномасштабной войны, где училась и начала активную кинокарьеру.
Актриса является женой российского актера Владимира Яглыча и матерью двоих детей. Недавно она вызвала возмущение среди украинцев, опубликовав снимки со своего последнего проекта в российском сериале.
Несмотря на то, что Ольга Сумская утверждает, что ее старшая дочь волнуется за судьбу Украины, украинцы делают свои выводы.