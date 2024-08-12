Интересно, что ранее уже ходили слухи о вероятном появлении звезды на играх. Однако, выступление Круза превзошло все ожидания фанатов.

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После того как мер Лос-Анджелеса Карен Басс получила флаг Олимпиады, певица H.E.R спела гимн США. Однако, неожиданно во время выступления артистки, на крыше появился Том, который эффектно спустился с помощью тросов.

Под громкие овации поклонников актер, получив флаг игр, поехал на мотоцикле со стадиона в аэропорт. Настоящим удивлением для зрителей стал прыжок с парашютом Круза, который так долго ранее обсуждали в сети. Свое выступление мужчина завершил приземлением возле букв Голливуда, после которого передал флаг соревнований велосипедистке Кортни Кейт.

Том Круз выполнил сногсшибательный трюк: смотрите видео онлайн

Том Круз в очередной раз продемонстрировал свою смелость и профессионализм. Он продолжает покорять сердца зрителей, выполняя экстремальные трюки не только в кино, но и в жизни.

Отметим, в Париже подошли к завершению 33-е летние Олимпийские игры-2024. Преимущество в серебряных наградах сделало США победителем нынешних соревнований. На втором и третьем местах расположились – Китай и Япония, тогда как Украина заняла 22-ю строчку.