Цікаво, що раніше вже ширилися чутки про ймовірну появу зірки на іграх. Однак, виступ Круза перевершив усі очікування фанатів.

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Після того, як меркиня Лос-Анджелеса Карен Басс отримала прапор Олімпіади, співачка H.E.R заспівала гімн США. Однак, несподівано під час виступу артистки, на даху з'явився Том, який ефектно спустився за допомогою тросів.

Під гучні овації прихильників актор, отримавши прапор ігор, поїхав на мотоциклі зі стадіону до аеропорту. Справжнім здивуванням для глядачів став стрибок з парашутом Круза, який так довго раніше обговорювали в мережі. Свій виступ чоловік завершив приземленням біля літер Голлівуду, після якого передав прапор змагань велосипедистці Кортні Кейт.

Том Круз виконав карколомний трюк: дивіться відео онлайн

Том Круз вкотре продемонстрував свою сміливість і професіоналізм. Він продовжує підкорювати серця глядачів, виконуючи екстремальні трюки не тільки в кіно, але й у житті.

Зазначимо, у Парижі підійшли до завершення 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. Перевага у срібних нагородах зробила США переможцем цьогорічних змагань. На другому та третьому місцях розташувалися – Китай і Японія, тоді як Україна посіла 22-гу сходинку.