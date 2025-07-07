Новый детективный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за вечер: что это за лента

Если вы ищете интересный сериал на Netflix, но не хотите тратить много времени на просмотр, то вам идеально подойдет новый мини-сериал "Олимпо". Премьера ленты состоялась 20 июня 2025 года.

Это невероятный детективно-драматический сюжет о спорте. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете сериала.

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Что известно о сериале "Олимпо"

В центре сюжета престижная академия которая объединяет талантливых и перспективных молодых спортсменов, у которых точно большое будущее. Ежедневно они бросают себе вызовы и стремятся достичь самых высоких результатов.

Среди них девушка Амая. Она – капитан национальной сборной по артистическому плаванию. Ее стальной характер и бескомпромиссные подходы к тренировкам сделали из нее настоящего лидера. Поэтому она относится строго как к себе, так и к команде.

"Олимпо": смотрите онлайн трейлер сериала

Они стремятся получить самые высокие награды, которые сделают из них победителей на мировом уровне. Но все меняется, когда ее лучшая подруга неожиданно становится для нее главной соперницей.

Этот сериал – идеальный выбор для тех, кто ценит динамичный сюжет без лишнего растяжения. Всего 8 эпизодов – и ни одной лишней минуты.

В ролях: Клара Галле, Нира Осахия, Агустин Делла Корте, Нуно Гальего, Мария Романильйос, Николас Фуртадо.

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