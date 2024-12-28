Оливии Гасси не стало в пятницу, 27 декабря. Она умерла в окружении своей семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм актрисы. На ее странице опубликовали официальное заявление.

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Оливия была замечательным человеком, чье тепло, мудрость и чистая доброта коснулись жизни всех, кто ее знал. Оливия прожила жизнь, полна страсти, любви и преданности искусству, духовности и доброте к животным,

– написали в заметке.

Чем известна Оливия Гасси

Актриса родилась в 1951 году в Буэнос-Айресе, но переехала в Лондон в 7 лет. Там она училась в театральной школе Italia Conti Academy.

В 15-летнем возрасте на Оливию, которая выступала в театре, обратил внимание режиссер Франко Дзеффирелли. Так Гасси получила роль Джульетты в киноверсии знаменитой пьесы Уильяма Шекспира. Фильм "Ромео и Джульетта" номинировали на Оскар, а актриса получила "Золотой глобус" за свою роль. Ромео воплотил 16-летний Леонард Вайтинг.

К слову, прошло более 10 лет после премьеры фильма, как Оливия Гасси и Леонард Уайтинг подали в суд на Paramount Pictures. Они обвинили режиссера в том, что он заставлял их к съемкам в эротических сценах. Актеры требовали возмещения в размере более 500 миллионов долларов. В прошлом году суд закрыл дело с решением, что сцена была "недостаточно откровенной".

Также Оливия Гасси сыграла Деву Марию в фильме "Иисус из Назарета", а еще снялась в экранизации романа "Смерть на Ниле" Агаты Кристи. Оливию называли королевой хоррора за роли в фильмах ужасов "Черное Рождество" и "Психо IV: Начало".

В 2015 году Хасси воссоединилась с Леонардом Уайтингом в фильме "Социальное самоубийство".