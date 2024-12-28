Олівії Гассі не стало у п'ятницю, 27 грудня. Вона померла в оточенні своєї сім'ї, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм акторки. На її сторінці опублікували офіційну заяву.

До слова Померла Марія Марчук – подруга Володимира Івасюка, якій він присвятив "Червону руту"

Олівія була чудовою людиною, чиє тепло, мудрість і чиста доброта торкнулися життя всіх, хто її знав. Олівія прожила життя, сповнене пристрасті, любові та відданості мистецтву, духовності та доброті до тварин,

– написали у дописі.

Чим відома Олівія Гассі

Акторка народилась у 1951 році в Буенос-Айресі, але переїхала у Лондон у 7 років. Там вона навчалася у театральній школі Italia Conti Academy.

У 15-річному віці на Олівію, яка виступала в театрі, звернув увагу режисер Франко Дзеффіреллі. Так Гассі отримала роль Джульєтти у кіноверсії знаменитої п'єси Вільяма Шекспіра. Фільм "Ромео і Джульєтта" номінували на Оскар, а акторка отримала "Золотий глобус" за свою роль. Ромео втілив 16-річний Леонард Вайтінг.

До слова, минуло понад 10 років після прем'єри фільму, як Олівія Гассі та Леонард Вайтінг подали до суду на Paramount Pictures. Вони звинуватили режисера в тому, що він змушував їх до знімань в еротичних сценах. Актори вимагали відшкодування в розмірі понад 500 мільйонів доларів. Минулого року суд закрив справу з рішенням, що сцена була "недостатньо відвертою".

Також Олівія Гассі зіграла Діву Марію у фільмі "Ісус з Назарета", а ще знялась в екранізації роману "Смерть на Нілі" Агати Крісті. Олівію називали королевою горору за ролі в фільмах жахів "Чорне Різдво" та "Психо IV: Початок".

У 2015 році Гассі возз'єдналась з Леонардом Вайтінгом у фільмі "Соціальне самогубство".