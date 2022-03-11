Они остаются в Украине: как украинские актеры и режиссеры защищают наше государство

Сегодня каждый делает не только то, что лучше всего умеет. Каждый из нас помогает ВСУ, сражается на своем фронте и пытается быть полезным. Чем занимаются украинские знаменитости – читайте на кино 24.

По словам актера Славы Бабенкова, сейчас каждая украинская знаменитость имела большой шанс уехать из страны в Европу, США или Великобританию, чтобы там развивать свою карьеру. Однако они выбрали оставаться в Украине и помогать здесь, на своей земле.

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Они остаются в Украине и делают не то, в чем они лучшие (имеем в виду творчество), а то, в чем они полезны – реальные поступки,

– сообщила компания Film.ua.

Какие звезды вступили в ряды терробороны

В составе терробороны наши города защищают:

режиссеры Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов и Михаил Ильенко;

актеры Алексей Тритенко, Сергей Стрельников, Олег Иваница, Андрей Фединчик, Юрий Ткач, Михаил Кукуюк, Сергей Журавлев, Серж Авакян, Павел Алдошин, Владимир Ращук и другие;

хореограф Дмитрий Дикусар;

музыкант и актер дубляжа Олег Фагот Михайлюта.

Героизм на ежедневной основе – это о них! С такими крутыми людьми мы победим!

– сообщила компания Film.ua.

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Украинские знаменитости волонтерят

Ирма Витовская помогает беженцам и фондам;

помогает беженцам и фондам; Богдан Рубан строит укрепление;

строит укрепление; Ирина Веренич-Островская готовит еду для воинов;

готовит еду для воинов; Слава Бабенков волонтерит, как он шутит, разгружает "колбаску для наших защитников";

волонтерит, как он шутит, разгружает "колбаску для наших защитников"; Ада Николаевна Роговцева готовит еду и вещи для бойцов терробороны;

готовит еду и вещи для бойцов терробороны; Артем Позняк водит грузовик;

водит грузовик; Виктория Клещенко-Филипчук делает жгуты из автошин;

делает жгуты из автошин; Оператор Сергей Михальчук снимает войну в самых опасных точках Киева;

снимает войну в самых опасных точках Киева; Дизайнер Костя Омеля , чьи вещи носит даже Тильда Свинтон, плетет сетки для армии;

, чьи вещи носит даже Тильда Свинтон, плетет сетки для армии; Продюсер Андрей Ризванюк спасает, вывозит и кормит людей в Киеве;

спасает, вывозит и кормит людей в Киеве; Актер Карен Варданян приютил в своем доме уже восемь украинских семей, выехавших из зоны боевых действий.

Если вы пропустили Волонтеру в доме: стираю ребятам белье и кормлю их, – Ада Роговцева рассказала о помощи бойцам

Украинские культурные деятели защищают родину / Фото из фейсбука Film.ua.





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