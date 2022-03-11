Они остаются в Украине: как украинские актеры и режиссеры защищают наше государство
Сегодня каждый делает не только то, что лучше всего умеет. Каждый из нас помогает ВСУ, сражается на своем фронте и пытается быть полезным. Чем занимаются украинские знаменитости – читайте на кино 24.
По словам актера Славы Бабенкова, сейчас каждая украинская знаменитость имела большой шанс уехать из страны в Европу, США или Великобританию, чтобы там развивать свою карьеру. Однако они выбрали оставаться в Украине и помогать здесь, на своей земле.
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Они остаются в Украине и делают не то, в чем они лучшие (имеем в виду творчество), а то, в чем они полезны – реальные поступки,
– сообщила компания Film.ua.
Какие звезды вступили в ряды терробороны
В составе терробороны наши города защищают:
- режиссеры Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов и Михаил Ильенко;
- актеры Алексей Тритенко, Сергей Стрельников, Олег Иваница, Андрей Фединчик, Юрий Ткач, Михаил Кукуюк, Сергей Журавлев, Серж Авакян, Павел Алдошин, Владимир Ращук и другие;
- хореограф Дмитрий Дикусар;
- музыкант и актер дубляжа Олег Фагот Михайлюта.
Героизм на ежедневной основе – это о них! С такими крутыми людьми мы победим!
– сообщила компания Film.ua.
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Украинские знаменитости волонтерят
- Ирма Витовская помогает беженцам и фондам;
- Богдан Рубан строит укрепление;
- Ирина Веренич-Островская готовит еду для воинов;
- Слава Бабенков волонтерит, как он шутит, разгружает "колбаску для наших защитников";
- Ада Николаевна Роговцева готовит еду и вещи для бойцов терробороны;
- Артем Позняк водит грузовик;
- Виктория Клещенко-Филипчук делает жгуты из автошин;
- Оператор Сергей Михальчук снимает войну в самых опасных точках Киева;
- Дизайнер Костя Омеля, чьи вещи носит даже Тильда Свинтон, плетет сетки для армии;
- Продюсер Андрей Ризванюк спасает, вывозит и кормит людей в Киеве;
- Актер Карен Варданян приютил в своем доме уже восемь украинских семей, выехавших из зоны боевых действий.
Если вы пропустили Волонтеру в доме: стираю ребятам белье и кормлю их, – Ада Роговцева рассказала о помощи бойцам
Украинские культурные деятели защищают родину / Фото из фейсбука Film.ua.
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