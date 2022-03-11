Они остаются в Украине: как украинские актеры и режиссеры защищают наше государство

11 марта 2022 , 13:00
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Сегодня каждый делает не только то, что лучше всего умеет. Каждый из нас помогает ВСУ, сражается на своем фронте и пытается быть полезным. Чем занимаются украинские знаменитости – читайте на кино 24.

По словам актера Славы Бабенкова, сейчас каждая украинская знаменитость имела большой шанс уехать из страны в Европу, США или Великобританию, чтобы там развивать свою карьеру. Однако они выбрали оставаться в Украине и помогать здесь, на своей земле.

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Они остаются в Украине и делают не то, в чем они лучшие (имеем в виду творчество), а то, в чем они полезны – реальные поступки,
– сообщила компания Film.ua. 

Какие звезды вступили в ряды терробороны

В составе терробороны наши города защищают:

  • режиссеры Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов и Михаил Ильенко;
  • актеры Алексей Тритенко, Сергей Стрельников, Олег Иваница, Андрей Фединчик, Юрий Ткач, Михаил Кукуюк, Сергей Журавлев, Серж Авакян, Павел Алдошин, Владимир Ращук и другие;
  • хореограф Дмитрий Дикусар;
  • музыкант и актер дубляжа Олег Фагот Михайлюта.

Героизм на ежедневной основе – это о них! С такими крутыми людьми мы победим!
– сообщила компания Film.ua.

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Украинские знаменитости волонтерят

  • Ирма Витовская помогает беженцам и фондам;
  • Богдан Рубан строит укрепление;
  • Ирина Веренич-Островская готовит еду для воинов;
  • Слава Бабенков волонтерит, как он шутит, разгружает "колбаску для наших защитников";
  • Ада Николаевна Роговцева готовит еду и вещи для бойцов терробороны;
  • Артем Позняк водит грузовик;
  • Виктория Клещенко-Филипчук делает жгуты из автошин;
  • Оператор Сергей Михальчук снимает войну в самых опасных точках Киева;
  • Дизайнер Костя Омеля, чьи вещи носит даже Тильда Свинтон, плетет сетки для армии;
  • Продюсер Андрей Ризванюк спасает, вывозит и кормит людей в Киеве;
  • Актер Карен Варданян приютил в своем доме уже восемь украинских семей, выехавших из зоны боевых действий.

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Украинские культурные деятели защищают родину / Фото из фейсбука Film.ua.


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Автор: Наталія Гулій