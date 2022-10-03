Лента вошла в цикл "Фортеця Маріуполь". "Орест", глава пресс-службы полка "Азов" находился на "Азовстали" с начала оцепления Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание.

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"Последний день на Азовстали": о фильме

Лента вошла в цикл "Фортеця Маріуполь", проекта Гонтарук. Чтобы мы не забывали о несокрушимости наших воинов, режиссер решила задокументировать разговоры в форме короткометражек.

Мы искренне радуемся возвращению Дмитрия из плена и ждем освобождения всех военнопленных украинцев!,

– отметила прессслужба Kharkiv MeetDocs.

"Последний день на Азовстали": смотрите онлайн

"Место моей смерти и моей жизни", – "Орест" об "Азовстале"

Дмитрий Казацкий вместе с другими защитниками находился в окруженном Мариуполе на "Азовстали" 84 дня. "Орест" фотографировал последствия российской агрессии, но самым болезненным своим репортажем назвал фото с ранеными собратьями.

Он пытался показать миру, что украинских защитников нужно эвакуировать из "Азовстали". И ему это удалось.

Ну вот и все. Спасибо с приютов "Азовсталь" - место моей смерти и моей жизни",

– написал Орест в пятницу, 20 мая, в твиттере и добавил ссылку на фото в хорошем качестве, которые попросил отправлять на все журналистские премии и фотоконкурсы.

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Кто еще стал лауреатом премии на Kharkiv MeetDocs

Кроме Дмитрия, премию "За вклад в развитие документалистики" получили:

Художественное объединение #BABYLON'13. Точкой отсчета для основателей кинообъединения стал Майдан Незалежности, где в 2013 году жестоко разогнали студентов. С этого времени команда создала более 400 видеоработ на важные темы;

Сергей Буковский — самое известное имя в украинской документалистике. В наработке режиссера более полусотни документальных и игровых фильмов.

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