Стрічка увійшла до циклу "Фортеця Маріуполь". "Орест", голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання.

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"Останній день на Азовсталі": про фільм

Стрічка увійшла до циклу "Фортеця Маріуполь", проєкту Гонтарук. Щоб ми не забували про незламність наших воїнів, режисерка вирішила задокументувати розмови у формі короткометражок.

Ми щиро радіємо поверненню Дмитра з полону і чекаємо на звільнення усіх військовополонених українців!,

– зазначила пресслужба Kharkiv MeetDocs.

"Останній день на Азовсталі": дивіться онлайн

"Місце моєї смерті і мого життя", – "Орест" про "Азовсталь"

Дмитро Козацький разом з іншими захисниками перебував в оточеному Маріуполі на "Азовсталі" упродовж 84 днів. "Орест" фотографував наслідки російської агресії, але найболючішим своїм репортажем назвав фото з пораненими побратимами.

Він намагався показати світу, що українських захисників треба евакуювати з "Азовсталі". І йому це вдалось.

Ну от і все. Дякую з прихисток "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя",

– написав Орест у п'ятницю, 20 травня, у твітері та додав лінк на фото у хорошій якості, які попросив відправляти на всі журналістські премії і фотоконкурси.

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Хто ще став лауреатом премії на Kharkiv MeetDocs

Окрім Дмитра, премію "За вклад у розвиток документалістики" отримали:

Мистецьке об'єднання #BABYLON'13. Точкою відліку для засновників кінооб'єднання став Майдан Незалежності, де 2013 жорстоко розігнали студентів. З того часу команда створила понад 400 відеоробіт на важливі теми;

Сергій Буковський — чи не найвідоміше ім'я в українській документалістиці. У доробку режисера понад півсотні документальних та ігрових фільмів.

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