"Орки убегают, взрывая за собой мосты": Сенцов показал фото из освобожденного поселка Иванков

1 апреля 2022 , 18:32
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Источник:

фейсбук Олега Сенцова

Олег Сенцов с первых дней войны оберегает Украину, сначала в терробороне, теперь в рядах ВСУ. Сегодня в фейсбуке он опубликовал новое фото из поселка Иванков.

Сегодня депутат Иванковского поселкового совета Олег Береговой сообщил, что поселок Иванков, который находится в Киевской области, освободили от российских оккупантов.

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Олег Сенцов показал фото из освобожденного поселка Иванков

Орки убегают, взрывая за собой мосты. Иванков уже освобожден, как и многие другие поселки Киевщины,
– написал Сенцов. 


Олег Сенцов из освобожденного Иванкова / Фото из фейсбука режиссера 

Реакция сети

Украинцы искренне радуются Иванков и желают ВСУ победы и силы. 

  • "Спасибо! Слава нашим ВСУ! Боже храни наших защитников!";
  • "Боже, я так благодарна! Именно в Иванкове 28 суток пробыла моя сестра композитор, беременная и с племянницей!";
  • "Там родные люди";
  • "Спасибо нашим защитникам! Да хранит вас Господь";
  • "Надо быть готовым к разным оборотам";
  • "Господин Олег, приберегите хоть одного орка для музея";
  • "Это мой Иванков, мой дом! Очень хочу домой".
Автор: Наталія Гулій