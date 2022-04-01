"Орки убегают, взрывая за собой мосты": Сенцов показал фото из освобожденного поселка Иванков
1 апреля 2022 , 18:32Читати новину українською
Источник:фейсбук Олега Сенцова
Олег Сенцов с первых дней войны оберегает Украину, сначала в терробороне, теперь в рядах ВСУ. Сегодня в фейсбуке он опубликовал новое фото из поселка Иванков.
Сегодня депутат Иванковского поселкового совета Олег Береговой сообщил, что поселок Иванков, который находится в Киевской области, освободили от российских оккупантов.
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Олег Сенцов показал фото из освобожденного поселка Иванков
Орки убегают, взрывая за собой мосты. Иванков уже освобожден, как и многие другие поселки Киевщины,
– написал Сенцов.
Олег Сенцов из освобожденного Иванкова / Фото из фейсбука режиссера
Реакция сети
Украинцы искренне радуются Иванков и желают ВСУ победы и силы.
- "Спасибо! Слава нашим ВСУ! Боже храни наших защитников!";
- "Боже, я так благодарна! Именно в Иванкове 28 суток пробыла моя сестра композитор, беременная и с племянницей!";
- "Там родные люди";
- "Спасибо нашим защитникам! Да хранит вас Господь";
- "Надо быть готовым к разным оборотам";
- "Господин Олег, приберегите хоть одного орка для музея";
- "Это мой Иванков, мой дом! Очень хочу домой".