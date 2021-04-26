10 самых ярких образов с красной дорожки Оскара-2021
Грандиозная церемония Оскара началась ночью с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Учитывая тяжелый 2020-й год из-за пандемии коронавируса, фанаты ждали не только награждения статуэтками, но и красную дорожку.
Источник:24 канал
Поскольку знаменитости в прошлом году редко радовали фанатов своими образами на церемониях и премиях, красную дорожку Оскара-2021 все ждали с нетерпением. Звезды смогли продемонстрировать на мероприятии свои лучшие образы, которые тщательно готовили и продумывали со стилистами.
Стоит знать Победители Оскара-2021: список лауреатов престижной премии
Какие звезды сумели произвести лучшее впечатление на фанатов, своих коллег и журналистов – смотрите в фотоподборке Showbiz 24.
Ариана ДеБос в платье Versace / Фото Getty Images
Реджина Кинг в платье Louis Vuitton / Фото Getty Images
Аманда Сайфред в платье Armani / Фото Getty Images
Лора Дерн в платье Oscar de la Renta / Фото Getty Images
Кэри Маллиган в платье Valentino / Фото Getty Images
H.E.R. в костюме-платье Dundas / Фото Getty Images
Риз Уизерспун в платье Christian Dior / Фото Getty Images
Зендея в платье Valentino / Фото Getty Images
Андра Дэй в платье Vera Wang / Фото Getty Images
Марго Робби в платье Chanel / Фото Getty Images
Поделиться новостью