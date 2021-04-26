Грандиозная церемония Оскара началась ночью с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Учитывая тяжелый 2020-й год из-за пандемии коронавируса, фанаты ждали не только награждения статуэтками, но и красную дорожку.

Поскольку знаменитости в прошлом году редко радовали фанатов своими образами на церемониях и премиях, красную дорожку Оскара-2021 все ждали с нетерпением. Звезды смогли продемонстрировать на мероприятии свои лучшие образы, которые тщательно готовили и продумывали со стилистами.

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Какие звезды сумели произвести лучшее впечатление на фанатов, своих коллег и журналистов – смотрите в фотоподборке Showbiz 24.



Ариана ДеБос в платье Versace / Фото Getty Images



Реджина Кинг в платье Louis Vuitton / Фото Getty Images



Аманда Сайфред в платье Armani / Фото Getty Images



Лора Дерн в платье Oscar de la Renta / Фото Getty Images



Кэри Маллиган в платье Valentino / Фото Getty Images



H.E.R. в костюме-платье Dundas / Фото Getty Images



Риз Уизерспун в платье Christian Dior / Фото Getty Images



Зендея в платье Valentino / Фото Getty Images



Андра Дэй в платье Vera Wang / Фото Getty Images



Марго Робби в платье Chanel / Фото Getty Images