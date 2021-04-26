В США отгремела 93 церемония вручения престижной кинопремии Оскар. Грандиозное событие произошло в ночь на 26 апреля. Поклонники ждали не только на оглашение победителей, но и стремились увидеть, какие наряды для красной дорожки выбрали знаменитости. Кому не удалось приятно удивить публику – смотрите в подборке Кино 24!

Поскольку из-за пандемии коронавируса светские мероприятия проходят редко, звезды, которые пришли на красную дорожку Оскара-2021, долго готовились к событию и выбирали изысканные наряды. Однако не всем удалось почувствовать грань между стилем и безвкусицей. Кому на этот раз не удалось ошеломить роскошным внешним видом и пришлось попасть в подборку "самых провальных" образов – смотрите дальше.

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Красная дорожка всегда ассоциируется с элегантностью, помпезностью и красотой. Особенно, когда речь идет о таких премиях как Оскар. Однако очень часто знаменитые женщины, которые предстают перед камерами папарацци, выбирают неудачные, порой даже пошлые наряды. Чьи аутфиты в этом году не попали в число лучших на легендарном ковре Оскара.

Самые провальные образы Оскара-2021



Один из самых провальных образов на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Гленн Клоуз на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Dernst "D'Mile" Emile II с женой на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



София Нахли Элисон на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Робин Бургерс на Оскаре-2021 / Фото Getty Images