У США відгриміла 93 церемонія вручення престижної кінопремії Оскар. Грандіозна подія відбулася в ніч на 26 квітня. Прихильники чекали не лише на оголошення переможців, а й прагнули побачити, які вбрання для червоної доріжки обрали знаменитості. Кому не вдалося приємно здивувати публіку – дивіться в добірці Кіно 24!

Оскільки через пандемію коронавірусу світські заходи відбуваються рідко, зірки, які завітали на червону доріжку Оскара-2021, довго готувалися до події та обирали вишукані вбрання. Однак не всім вдалося відчути межу між стилем та несмаком. Кому цього разу не вдалося приголомшити розкішним зовнішнім виглядом і довелося потрапити до добірки "найпровальніших" образів – дивіться далі.

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Червона доріжка завжди асоціюється з елегантністю, помпезністю та красою. Особливо, коли мовиться про такі премії, як Оскар. Проте дуже часто знамениті жінки, які постають перед камерами папараці, обирають невдалі, часом навіть вульгарні вбрання. Чиї аутфіти цього року не потрапили в число найкращих на легендарному килимі Оскара дізнавайтеся в нашій добірці.

Найпровальніші образи Оскара-2021



Один з найпровальніших образів на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Гленн Клоуз на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Dernst "D'Mile" Emile II з дружиною на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Софія Нахлі Елісон на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Робін Бургерс на Оскарі-2021 / Фото Getty Images