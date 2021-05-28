Оскар-2022: церемонию вручения премии перенесли

Американская киноакадемия перенесла дату проведения 94-й церемонии вручения премии Оскар на 27 марта 2022 года. Шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире ABC из театра Dolby в Голливуде, первоначально было запланировано на 27 февраля.

На сайте киноакадемии отмечают, что отбор картин-претендентов продлится до 31 декабря этого года, а будут соревноваться в номинациях только те ленты, которые были выпущены с 1 марта по 31 декабря 2021 года.

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Церемония награждения состоится уже по новому формату, который немножко меняли для премии Оскар 2021.

Согласно графику, опубликованному на сайте киноакадемии:

21 декабря 2021 года – огласят список фильмов, вошедших в шортлист премии;

– огласят список фильмов, вошедших в шортлист премии; 8 февраля 2022 года – расскажут о номинантах на Оскар 2022 во всех категориях.

Интересный факт:

За всю историю Оскара Американская киноакадемия лишь 5 раз меняла дату проведения шоу. В 1938 году кинособытие перенесли из-за наводнений в Калифорнии, в 1968 – из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981 – из-за покушения на президента Рейгана. В 2021 году дата была перенесена на два месяца из-за пандемии COVID-19.