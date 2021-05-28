На сайті кіноакадемії зазначають, що відбір картин-претендентів триватиме до 31 грудня цього року, а змагатимуться у номінаціях лише ті стрічки, які були випущені з 1 березня по 31 грудня 2021 року.

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Церемонія нагородження відбудеться вже за новим форматом, який трішки змінювали для премії Оскар 2021.

Відповідно до графіку, опублікованого на сайті кіноакадемії:

2 1 грудня 2021 року – оголосять список фільмів, що увійшли до шортлиста премії;

8 лютого 2022 року – розкажуть про номінантів на Оскар 2022 у всіх категоріях.

Повні правила 94-й премії та останні терміни подачі заявок на категорії будуть оголошені в червні, – йдеться у повідомленні кіноакадемії.

Цікавий факт:

За всю історію Оскару Американська кіноакадемія лише 5 разів змінювала дату проведення шоу. У 1938 році кіноподію перенесли через повені в Каліфорнії, у 1968 – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а у 1981 – через замах на президента Рейгана. У 2021 році дата була перенесена на два місяці через пандемію COVID-19.